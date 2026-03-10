Amtsmissbrauch-Prozess in Linz: Schmid belastet ÖVP-Klubchef Wöginger

Der Prozess rund um die mutmaßliche Einflussnahme auf eine Postenbesetzung im Finanzamt Braunau hat am Montag, dem 9.März, eine neue Wendung genommen, 5 Minuten hat bereits berichtet. Vor dem Gericht trat Thomas Schmid, ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium und zentrale Figur in mehreren Korruptionsermittlungen, als Zeuge auf und belastete dabei ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht der Vorwurf, dass ein ÖVP-Bürgermeister aus Oberösterreich bei der Besetzung eines Vorstandspostens im Finanzamt bevorzugt worden sein soll. Neben Wöginger stehen auch zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Alle drei Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

„Er hat mir gesagt, er hat jemanden“

In seiner Aussage schilderte Schmid ein Treffen mit Wöginger aus den Jahren 2016 oder 2017. Dabei habe der damalige Abgeordnete ihm die Bewerbung des Bürgermeisters übergeben. „Er hat mir gesagt, dass er für dieses Finanzamt jemanden hat, den Bürgermeister und dass ich mich darum kümmern soll“, erklärte Schmid vor Gericht, so aus einem Bericht des ORF. Wöginger habe laut seiner Darstellung deutlich gemacht, dass er sich diese Person auf dem Posten wünsche.

Politischer Wunsch statt Bürgeranliegen?

Schmid räumte vor Gericht ein, dass ihm damals bewusst gewesen sei, dass ein solches Vorgehen problematisch sein könne. „Ich würde heute sagen, dass das ein unsachliches Anliegen war“, sagte der frühere Spitzenbeamte. Auf Nachfrage der Richterin erklärte Schmid zudem, es habe sich aus seiner Sicht nicht um ein klassisches Bürgeranliegen gehandelt. „Ein Bürgeranliegen ist etwas anderes“, sagte er. Vielmehr sei es ein parteipolitischer Wunsch gewesen.

Gespräche über Postenbesetzung

Laut Schmid blieb es nicht bei einem einzigen Gespräch. Die Angelegenheit sei mehrfach Thema gewesen. Er habe schließlich mit einem Mitglied der Hearingkommission, das ebenfalls angeklagt ist, darüber gesprochen. Dieser habe ihm signalisiert, sich darum kümmern zu wollen. „Ich hatte das Gefühl, Wöginger erwartet sich, dass hier etwas zu geschehen hat“, schilderte Schmid. Später habe er dem Politiker rückgemeldet, dass es „gut ausschaut“.

Schmid zeigt Reue

Vor Gericht zeigte sich der frühere Generalsekretär selbstkritisch. „Natürlich wusste ich damals, dass man sich nicht in eine Kommission einmischen darf und ich habe es trotzdem gemacht. Es tut mir leid“, sagte er. Schmid tritt in mehreren Verfahren als Kronzeuge auf. Im Zusammenhang mit dem großen CASAG-Ermittlungskomplex erhielt er diesen Status von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Ohne diese Vereinbarung wäre auch er in diesem Verfahren angeklagt worden.

Streit um Posten im Finanzamt

Kern des Prozesses ist die Frage, ob die Besetzung des Vorstandspostens im Finanzamt Schärding, Braunau und Ried politisch beeinflusst wurde. Die Anklage der WKStA stützt sich unter anderem auf Chats, die auf Schmids Handy gefunden wurden. Demnach soll Wöginger für den ÖVP-Bürgermeister interveniert haben, der schließlich den Posten erhielt. Besonders brisant: Eine langjährige Finanzbeamtin, die das Finanzamt zuvor interimistisch geleitet hatte, kam nicht zum Zug, obwohl sie laut Gericht deutlich besser qualifiziert gewesen sein soll. Das Bundesverwaltungsgericht sprach ihr bereits 2021 eine Entschädigung wegen Diskriminierung zu.

Prozess geht weiter

Die Aussage Schmids konnte am Montag noch nicht abgeschlossen werden. Aufgrund mehrerer Anträge der Verteidigung verzögerte sich die Verhandlung um mehrere Stunden. Der Kronzeuge muss daher am Dienstag, dem 10. März, erneut vor Gericht erscheinen. Erwartet wird, dass seine weitere Aussage entscheidend dafür sein könnte, wie das Gericht die Vorwürfe gegen die Angeklagten bewertet.