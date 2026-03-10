Spritpreis-Explosion: Wer vor 12 Uhr mittags tankt, spart Geld

Der Dieselpreis lag am Montag im Schnitt bei 1,85 Euro pro Liter, Super 95 kostete 1,67 Euro. Laut ARBÖ lässt sich dennoch Geld sparen – wer vor 12 Uhr mittags tankt, profitiert meist von günstigeren Preisen.

Die Ölpreise ziehen weiter an: Am Montag kletterte der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent auf über 108 US-Dollar – so hoch wie zuletzt im Sommer 2022. Damit könnten auch der Sprit noch teurer werden. Während der Preis für einen Liter Super 95 seit Ende vergangener Woche relativ stabil blieb und am Montag im Schnitt 1,67 Euro kostete, stieg der Dieselpreis immer weiter an – im Durchschnitt bereits auf 1,85 Euro. Laut ARBÖ lässt sich dennoch Geld sparen.

Vor 12 Uhr mittags tanken

So rät der österreichische Verkehrsclub dazu, vor 12 Uhr mittags zu tanken. Der Grund: Zu diesem Zeitpunkt dürfen die Preise einmalig erhöht werden. Zudem sollten Tankstellen auf Autobahnen und Schnellstraßen vermieden werden. „Diese verlangen rund 50 Cent mehr für den Liter Sprit als Tankstellen auf Bundesstraßen“, so die Bundesorganisation. Auch Tankstellen auf stark befahrenen Einfahrts- und Ausfahrtstraßen von Städten seien meist teurer. Der ARBÖ rät zudem dazu Spritpreisdatenbanken zu nutzen, und Tankstellenpreise zu vergleichen.

Fahrstil anpassen

Auch wer seinen Fahrstil anpasst, kann Geld sparen. Zum Beispiel indem Beschleunigungs- oder abrupte Bremsmanöver vermieden werden. Auch wer das Gewicht des Autos reduziert, und Dach-, Ski- oder Radträger abmontiert, kommt günstiger davon. Zudem kann der Luftdruck der Reifen ein wenig erhöht und damit der Rollwiderstand verringert werden. Indes verlangt Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, einmal mehr Maßnahmen, um die derzeitige Preisentwicklung zu stoppen. „Wir fordern daher, dass die Bundesregierung handelt und die mehr als fünf Millionen Kraftfahrer in Österreich entlastet.“





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 06:31 Uhr aktualisiert