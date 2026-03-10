Greifvogel in Not: Polizei rettet verletzten Uhu auf der S7

Eine tierische Rettungsaktion spielte sich am Sonntag auf der S7 im Burgenland ab. Ein Autofahrer entdeckte bei der Auffahrt Rudersdorf einen verletzten Uhu am Fahrbahnrand. Polizisten sicherten die Stelle und retteten das Tier.

Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizeistreife „Autobahn Rudersdorf 1“ von einem aufmerksamen Fahrzeuglenker verständigt. Dieser hatte im Bereich der Auffahrt zur S7 bei Rudersdorf einen verletzten Uhu entdeckt, der sich am Rand der Fahrbahn befand. Die Beamten reagierten sofort und rückten zum Einsatzort aus.

©Polizei Burgendland Die Polizei Burgenland reagierte geistesgegenwärtig.

Polizei sichert Gefahrenstelle ab

Um eine Gefährdung für den Verkehr sowie für das Tier zu verhindern, sicherte die Polizeistreife zunächst den Bereich ab. Anschließend wurde ein Jäger verständigt, der bei der Bergung des Greifvogels unterstützte. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, den verletzten Uhu vorsichtig einzufangen. Der Greifvogel wurde anschließend zu einer Tierärztin nach Fürstenfeld gebracht. Dort wird er nun medizinisch versorgt und gepflegt. Sobald sich der Uhu vollständig erholt hat, soll er wieder in die Freiheit entlassen werden.