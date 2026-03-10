Skip to content
Region auswählen:
/ ©Polizei Burgendland
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Tierrettung durch die Polizei Burgendland.
Der Uhu wird bei einer Tierärztin versorgt und aufgepäppelt.
Burgendland/Steiermark
10/03/2026
Uhu in Sicherheit

Greifvogel in Not: Polizei rettet verletzten Uhu auf der S7

Eine tierische Rettungsaktion spielte sich am Sonntag auf der S7 im Burgenland ab. Ein Autofahrer entdeckte bei der Auffahrt Rudersdorf einen verletzten Uhu am Fahrbahnrand. Polizisten sicherten die Stelle und retteten das Tier.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizeistreife „Autobahn Rudersdorf 1“ von einem aufmerksamen Fahrzeuglenker verständigt. Dieser hatte im Bereich der Auffahrt zur S7 bei Rudersdorf einen verletzten Uhu entdeckt, der sich am Rand der Fahrbahn befand. Die Beamten reagierten sofort und rückten zum Einsatzort aus.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Tierrettung durch die Polizei Burgendland.
©Polizei Burgendland
Die Polizei Burgenland reagierte geistesgegenwärtig.

Polizei sichert Gefahrenstelle ab

Um eine Gefährdung für den Verkehr sowie für das Tier zu verhindern, sicherte die Polizeistreife zunächst den Bereich ab. Anschließend wurde ein Jäger verständigt, der bei der Bergung des Greifvogels unterstützte. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, den verletzten Uhu vorsichtig einzufangen. Der Greifvogel wurde anschließend zu einer Tierärztin nach Fürstenfeld gebracht. Dort wird er nun medizinisch versorgt und gepflegt. Sobald sich der Uhu vollständig erholt hat, soll er wieder in die Freiheit entlassen werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: