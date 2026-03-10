Überfall bei Haftausgang in Linz: Mörder erhält weitere 20 Jahre Haft

Der Fall sorgte bereits im Vorfeld für großes Aufsehen. Der Angeklagte sitzt seit 2005 wegen Mordes in der Justizanstalt Stein ein. Während eines Haftausgangs im Dezember 2024 soll er jedoch erneut schwere Straftaten begangen haben. Laut Anklage überfiel der Mann eine 85-jährige Pensionistin, als diese gerade Müll entsorgen wollte. Der Täter soll die Frau in ihr Haus gedrängt, sie mit einem Kabelbinder gefesselt und Geld gefordert haben, so aus einem Bericht des ORF. Dabei soll er der Seniorin mehrfach gegen den Kopf geschlagen und sie mit einem Messer bedroht haben, um an Bargeld und den PIN-Code ihrer Bankomatkarte zu gelangen.

Täter kehrte zum Tatort zurück

Nach dem ersten Überfall flüchtete der Mann laut Anklage zunächst mit rund 1.400 Euro und der Handtasche der Frau. Doch damit nicht genug: Mehr als zwei Stunden später soll der Täter erneut zum Haus der Pensionistin zurückgekehrt sein. Offenbar hatte ihm das Opfer einen falschen PIN-Code genannt. Bei dem zweiten Angriff wurde die Frau erneut geschlagen, bis sie schließlich den richtigen Code preisgab. Anschließend soll der Täter 2.000 Euro vom Konto abgehoben haben. Bevor er das Haus verließ, sperrte er die 85-Jährige im WC ein. Der Pensionistin gelang jedoch die Flucht, sie schlug ein Loch in die Tür und konnte sich befreien.

Weitere Einbrüche angeklagt

Neben dem Überfall wurde dem Mann auch eine weitere Serie von Straftaten vorgeworfen. Im Februar 2025 soll er auf einem Friedhofsparkplatz in vier Autos eingebrochen sein und daraus Wertsachen gestohlen haben. Als der Verdächtige schließlich in Linz festgenommen wurde, fanden Ermittler in seinem Auto unter anderem Kabelbinder, einen Hammer und Glassplitter. Vor Gericht bestritt der 62-Jährige sämtliche Taten. Er erklärte, sein Auto sei mehrfach von einer unbekannten Person benutzt worden. Auch eine Jacke, die laut Ermittlern beim Überfall getragen wurde, gehöre ihm nicht. Selbst den Mord, für den er seit mehr als zwei Jahrzehnten in Haft sitzt, bezeichnete er erneut als Fehlurteil. „Das hört sich an, als ob ich ein Monster bin“, sagte der Angeklagte im Gerichtssaal. Sein Verteidiger stellte die Beweislage infrage und argumentierte, es sei nicht eindeutig bewiesen, dass die im Fahrzeug gefundenen Gegenstände tatsächlich Tatwerkzeuge gewesen seien.

Gericht verhängt Höchststrafe

Das Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Für den schweren Raub sieht das Gesetz, bei einschlägigen Vorstrafen, einen Strafrahmen von bis zu 20 Jahren Haft vor. Genau dieses Höchstmaß verhängte das Gericht nun. Ausschlaggebend waren laut Urteil unter anderem die zahlreichen Vorstrafen des Mannes sowie der bereits begangene Mord. Mildernde Umstände wurden nicht erkannt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.