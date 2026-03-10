Wiener im Zug bestohlen, Dieb droht jetzt die Abschiebung

Ein 43-jähriger Mann aus Rumänien wird beschuldigt, am 5. März 2026 den Rucksack eines Wieners aus einem Zugabteil in Salzburg gestohlen zu haben. Er wurde nun festgenommen, ihm droht die Abschiebung.

Die Polizei hat einen Bahndiebstahl vom 5. März 2026 geklärt. Gegen Mitternacht wurde einem Wiener der Rucksack aus einem Zugabteil gestohlen, den man wenige Stunden später in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofes wieder gefunden hatte. Allerdings fehlten Sachen im Wert von rund 1.500 Euro.

Rumäne schlafend im Zug ohne gültiges Ticket gefunden

Montagvormittag, am 9. März 2026, wurde die Polizei dann zu einem Zug gerufen, in dem sich der 43-jährige Rumäne schlafend und ohne gültiges Ticket befand. Gegen ihn bestand bereits ein Festnahmeauftrag wegen eines Aufenthaltsverbotes. Videoaufzeichnungen ergaben zudem, dass es sich bei ihm um den Bahndieb handeln soll. Er selbst verweigerte die Aussage.

I-Pad verkauft, Somalier wird angezeigt

In weiterer Folge konnte man das gestohlene I-Pad des Wieners im Bereich Hallein (Salzburg) orten und sicherstellen. Dieses war bei einem Somalier, der angab, er hätte es vom Verdächtigen um 15 Euro gekauft. Der Rumäne wurde nun zum Zweck der Abschiebung festgenommen, wie die Polizei berichtet. Außerdem wird gegen den Somalier wegen Verdachts der Hehlerei Anzeige erstattet.