Forstunfall in Melk: 65-Jähriger von Esche erschlagen

Weil er von Holzschlägerungsarbeiten nicht mehr nach Hause gekommen ist, wurde nach einem 65-jährigen Niederösterreicher Montagabend gesucht. Er konnte nur noch tot gefunden werden.

Ein 65-jähriger Niederösterreicher ist Montagvormittag, am 9. März 2026 gegen 9 Uhr, in einen Wald im Gemeindegebiet von Melk (Niederösterreich) gefahren. Dort wollte er Holzschlägerungsarbeiten durchführen. Nach Hause ist er aber nicht mehr gekommen, weshalb in den Abendstunden dann nach ihm gesucht wurde. Der 65-Jährige wurde vor Ort leblos aufgefunden, die Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen. Wie die Polizei berichtet, dürfte bei der Fällung einer Esche der gesamte Stamm auf den Mann gefallen sein.