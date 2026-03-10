Mutter schwer verletzt: Drogenlenker fährt 51-Jährige um

Gleich zwei Unfälle zwischen Autofahrern und Fußgängerinnen gab es am Montag, 9. März 2026, in Niederösterreich. Am späten Nachmittag wurde etwa eine 51-jährige Mutter, die gerade mit ihrer Tochter spazieren war, umgefahren.

Auf einem Begleitweg der B37 bei Zwettl (Niederösterreich) war eine 51-jährige Frau mit ihrer 23-jährigen Tochter am späten Montagnachmittag, 9. März 2026 gegen 17.12 Uhr, spazieren, als sich ein Auto von hinten näherte. Der 40-jährige Autofahrer erfasste schließlich die Mutter, die schwer verletzt wurde und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die 23-jährige Tochter ist bei dem Vorfall unverletzt geblieben.

40-Jähriger wird angezeigt und ist Führerschein los

Wie die Polizei berichtet, verlief ein Drogentest mit dem Mann positiv. Eine klinische Untersuchung ergab, dass er beeinträchtigt durch Drogen, Medikamente und einer Übermüdung fahruntauglich gewesen wäre. Dem 40-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wird er der Staatsanwaltschaft und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Zweiter Unfall zwischen Auto und Fußgängerin am Montag

Auf der B17 in Wiener Neustadt ist es an der Kreuzung der Grazer Straße mit der Deutschgasse ebenfalls zu einem schweren Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin gekommen. Montagvormittag, gegen 10.55 Uhr, wollte die 73-jährige Frau die Straße dort überqueren, dabei ist der 51-jährige Autofahrer in sie hineingekracht. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.