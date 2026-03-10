„Neuland“: Post-Autos könnten bald Strom ins Netz einspeisen

Fünf E-Fahrzeuge der Post werden dazu zu „Versuchskaninchen“. In Kombination mit der Photovoltaikanlage am Dach der Postbasis wird der Strom dabei während der Standzeiten der Fahrzeuge – wie beispielsweise am Nachmittag und am Wochenende – in den Batterien gespeichert, zu einem späteren Zeitpunkt soll er dann wieder abgegeben werden. Damit sind die E-Fahrzeuge ein „großer, gebündelter Stromspeicher“, heißt es nun in einer Aussendung der Post. Der Test findet in Kooperation mit der EVN und den Netz Niederösterreich statt.

Post bietet ideale Voraussetzungen für bidirektionales Laden

Noch fehlen für das so genannte bidirektionale Laden in Österreich allerdings die Rahmenbedingungen, womit man sowohl regulatorisch als auch technisch „Neuland“ betrete. Aus heutiger Sicht wird bidirektionales Laden hierzulande nämlich erst ab Anfang 2027 möglich werden. Für die intelligente Ladestrategie bietet die Post aber freilich ideale Voraussetzungen, immerhin hat man schon heute „6.000 E‑Fahrzeuge, mehr als 20 Megawatt peak Photovoltaik und ein österreichweit dichtes Netz an Ladepunkten“, weiß Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

©Österreichische Post AG Die Post hat schon heute knapp 6.000 E-Fahrzeuge in Österreich im Einsatz.

Post sieht „erhebliches Verschiebepotential für Ladevorgänge“

Künftig können somit E-Fahrzeuge bevorzugt dann geladen werden, wenn Strom am Markt ausreichend und günstig verfügbar ist. Gleichzeitig kann man Strom eben auch zu wirtschaftlich optimalen Zeitpunkten wieder einspeisen. „Diese Flexibilität kann genutzt werden, um das Netz bei Engpässen zu entlasten, Lastspitzen zu kappen oder den Eigenverbrauch von Photovoltaikanlagen zu erhöhen, was schlussendlich das öffentliche Stromnetz entlasten würde“, so die Post. Gerade bei der Post, wo die Zustellflotte in der Regel vom Nachmittag bis zum nächsten Morgen an den Ladestationen parkt, ergebe sich dabei „ein erhebliches Verschiebepotential für Ladevorgänge“, weiß man.

„Projekt zeigt, welches Potential in unserer Infrastruktur steckt“

„Wenn der Praxistest gelingt, könnte unsere E-Flotte zu einem dezentralisierten Speichersystem werden. Dieses Projekt zeigt, welches Potential in unserer Infrastruktur steckt, für die Post und für die Energiewende in Österreich“, meint Umdum weiter. Und auch Stefan Stallinger, Technikvorstand bei der EVN, weiß: „Wir brauchen bidirektionales Laden, um Elektrofahrzeuge künftig noch intelligenter in das Energiesystem einzubinden und wertvolle Flexibilität bereitzustellen.“ Man freue sich über die Zusammenarbeit in dem Pilotprojekt und erhofft sich konkrete Praxiserfahrungen, um mögliche zukünftige Standards für das Energienetz zu entwickeln.