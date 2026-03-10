Laura brauchte dringend Stammzellen, hat sie jetzt bekommen

Laura ist 27 Jahre alt und Marketing Managerin. Für die Vorarlbergerin wurde Ende letzten Jahres eine Stammzellspende gesucht - und nun gefunden, wie der Verein "Geben für Leben" berichtet.

Es sind gute Nachrichten, die in den letzten Wochen wohl viel zu selten wurden, die wir aber brauchen können: Die 27-jährige Laura aus Bregenz in Vorarlberg hat eine Chance auf ein weiteres, langes Leben bekommen. Für sie wurde Anfang Dezember 2025 vom Verein „Geben für Leben“ nach einer passenden Stammzellspende gesucht. Und nun hat der Verein „schöne Nachrichten“, die man teilen möchte. Für Laura wurden ebenjene dringend gesuchten und gesunden Stammzellen gefunden. Sie wurde auch schon transplantiert.

Auch Pascal (9) bekommt Chance auf Heilung

„Solche Nachrichten bedeuten viel. Sie zeigen, was möglich wird, wenn Menschen bereit sind, sich typisieren zu lassen und im Ernstfall zu helfen“, so das Geben für Leben-Team nun. Ähnlich gute Nachrichten hat es erst vor wenigen Tagen gegeben, als bekannt wurde, dass auch für den neunjährigen Pascal aus Tirol ein passender Stammzellspender gefunden wurde. Alles dazu hier: Tausende wollten Pascal helfen: Jetzt bekommt er eine Chance auf Heilung.

So kannst auch du zum Lebensretter werden

Dabei ist es ganz einfach, ebenfalls zum Lebensretter zu werden. Man muss sich erst einmal „nur“ typisieren. Das kann man entweder ganz bequem von zu Hause aus machen oder bei einer Typisierungsaktion vorbeischauen, die regelmäßig in ganz Österreich stattfinden. Alle Informationen zu beiden Varianten findet ihr hier online auf der Geben für Leben-Website. So kannst auch du zum Lebensretter werden – unter anderem für die erst dreijährige Florentina. Alles zu ihrem Fall könnt ihr hier nachlesen: Schwere Krankheit: Kleine Florentina (3) kämpft um ihr Leben.