Tödliches Drama: Frau wurde angefahren und dann von Auto überrollt

Zu einem tödlichen Unfall kam es heute in den frühen Morgenstunden in Niederösterreich. Eine 45-Jährige wurde angefahren, der Autolenker flüchtete.

Im Gemeindegebiet von Traiskirchen ereignete sich am 10. März 2026 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker dürfte gegen 5 Uhr auf der B17 aus Richtung Oeynhausen kommend in Fahrtrichtung Traiskirchen eine 45-jährige ungarische Fußgängerin erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen haben.

Nachfahrender Autofahrer überrollte Frau

Ein nachfolgender, 64-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden habe die auf der Fahrbahn liegende Frau übersehen und diese mit seinem Fahrzeug überrollt. Nachdem der Mann ein Holpern verspürt hatte, hielt er sofort an und entdeckte die Verunglückte. Er setzte umgehend die Rettungskette in Gang, dennoch erlag die 45-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeuglenker werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059133-3313 erbeten.