Skip to content
Region auswählen:
/ ©AdobeStock_262055775
Symbolfoto von 5min.at: Ein Notarzt befindet sich im Einsatz
Zu einem schrecklichen Unfall kam es heute in Niederösterreich.
Traiskirchen
10/03/2026
Fahrerflucht

Tödliches Drama: Frau wurde angefahren und dann von Auto überrollt

Zu einem tödlichen Unfall kam es heute in den frühen Morgenstunden in Niederösterreich. Eine 45-Jährige wurde angefahren, der Autolenker flüchtete.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)

Im Gemeindegebiet von Traiskirchen ereignete sich am 10. März 2026 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker dürfte gegen 5 Uhr auf der B17 aus Richtung Oeynhausen kommend in Fahrtrichtung Traiskirchen eine 45-jährige ungarische Fußgängerin erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen haben.

Nachfahrender Autofahrer überrollte Frau

Ein nachfolgender, 64-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden habe die auf der Fahrbahn liegende Frau übersehen und diese mit seinem Fahrzeug überrollt. Nachdem der Mann ein Holpern verspürt hatte, hielt er sofort an und entdeckte die Verunglückte. Er setzte umgehend die Rettungskette in Gang, dennoch erlag die 45-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeuglenker werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059133-3313 erbeten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: