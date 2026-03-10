Skip to content
Ein erst elfjähriger Junge steht im Verdacht, in Bürmoos mehrere E-Scooter gestohlen zu haben.
Bürmoos/Salzburg
10/03/2026
Ermittlungen laufen

11-jähriger Junge nach E-Scooter-Diebstählen ausgeforscht

In Bürmoos (Salzburg) haben Polizisten einen 11-jährigen syrischen Buben ausgeforscht, der im Verdacht steht, vier E-Scooter gestohlen zu haben.

von Nadia Alina Gressl
Am Sonntag, 9. März 2026 meldete eine 38-jährige Einheimische den Diebstahl von zwei E-Scootern. Am Nachmittag wurde die Polizei auf weitere zwei Fälle aufmerksam. Eine Überwachungskamera eines Nachbarhauses filmte den Jungen während der Tat. Am Abend hielten Beamte den Verdächtigen mit einem der gestohlenen Elektroscooter in Bürmoos an. Der 11-Jährige zeigte sich geständig. Die Polizei führt weiterhin Ermittlungen zu möglichen weiteren Diebstählen durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 12:47 Uhr aktualisiert
