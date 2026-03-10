69-Jähriger wird Opfer einer monatelangen Betrugsserie

Ein 69-jähriger Pinzgauer verlor durch einen perfiden Kryptowährungsbetrug einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag. Der Täter gab sich als Software-Mitarbeiter aus.

Der Betrüger kontaktierte den Pensionisten am 28. Oktober 2025 telefonisch und gab vor, Mitarbeiter einer Softwarefirma für Kryptowährungen zu sein. Er teilte dem Mann mit, dass in dessen Namen Kryptowährungen erworben worden seien und dass er nun nach angeblicher Kontosperrung wieder über den Gegenwert verfügen könne. Dem Opfer wurde mehrfach eingeredet, dass vor einer Auszahlung verschiedene Gebühren zu begleichen seien.

Finanzielle Schäden

In der Folge tätigte der 69-Jährige insgesamt 14 Transaktionen zwischen dem 31. Oktober 2025 und 27. Februar 2026, wodurch er Schäden im mittleren sechsstelligen Eurobereich erlitt. Drei weitere Transaktionen konnten von der Bank noch storniert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 12:50 Uhr aktualisiert