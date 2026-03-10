Hunderttausende Euro, 14 Überweisungen: Pensionist verliert Vermögen

Im Zuge eines schweren Betrugs hat ein 69-jähriger Salzburger hunderttausende Euro verloren. In 14 Überweisungen, die über einen Zeitraum von mehreren Monaten getätigt wurden, war das Geld dann weg.

Der 69-jähriger Pinzgauer (Salzburg) wurde von einem unbekannten Mann am 28. Oktober 2025 kontaktiert. Dieser gab sich as Mitarbeiter einer Softwarefirma für Kryptowährungen aus und teilte dem Pensionisten aus Zell am See mit, dass in dessen Namen Kryptowährungen erworben worden seien. Nach angeblichen Kontosperrungen könne er nun aber frei über den Gegenwert verfügen.

In 14 Überweisungen war das Geld dann weg

Eine Auszahlung könne aber nur erfolgen, wenn der 69-Jährige davor diverse Gebühren begleichen würde. Im Zeitraum vom 31. Oktober 2025 bis zum 27. Februar 2026 hat der Pensionist daraufhin nicht weniger als 14 Überweisungen getätigt. Er hat dadurch einen Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich erlitten, so die Polizei nun. Immerhin konnten zumindest noch drei weitere Transaktionen storniert werden. Die Ermittlungen laufen aktuell auf Hochtouren.

Über einen ähnlichen Fall haben wir bereits im Dezember letzten Jahres berichtet. Da ist eine Wienerin einem Betrüger zum Opfer gefallen. In 55 Sofortüberweisungen hat die Frau über 300.000 Euro verloren – bis nur noch 4,05 Euro auf ihrem Konto waren. Alles zu dem Fall auch hier: Hunderttausende weg: Österreicherin bleiben nur 4 Euro.

WKÖ-Spartengeschäftsführerin erklärt Problematik bei solchen Betrügereien

Wir haben nach dem Fall in Wien dann auch bei der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) nachgefragt, was Banken eigentlich gegen solche Betrügereien machen und auch machen können. Sparten-Geschäftsführerin Eva Landrichtinger meinte daraufhin, dass Betrüger ihre Angriffsmethoden in den letzten Jahren perfektioniert hätten und der Faktor Mensch eine wesentliche Rolle spielen würde. „Getäuschte Kunden geben oft Zahlungen selbst aktiv frei oder bestehen auf deren Ausführung, ungeachtet einer von der Bank erkannten Verdachtslage“, so Landrichtinger gegenüber 5 Minuten.

Gleichzeitig versichert sie, dass IT- und Cyber-Security für Banken natürlich „höchste Priorität“ hätte und man auch eine Vielzahl an ineinandergreifenden Maßnahmen setzen würde. Zusätzlich spielen Banken auch regelmäßig Warnhinweise über verschiedene Kanäle aus und Infoveranstaltungen für besonders gefährdete Kundengruppen würden abgehalten werden. Am Ende laufe es aber immer auf den Kunden hinaus, der den Schlüssel zum Erfolg dieser Maßnahmen selbst in der Hand halte. Alle Maßnahmen, die ergriffen werden und was Banken gegen solche betrügerischen Aktivitäten machen, erfahrt ihr hier: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.

Ermittler zeigt gegenüber 5 Minuten die Schattenseiten der Sofortüberweisung auf

Gleichzeitig werde es für Ermittler oft immer schwieriger, das Geld zurückzuverfolgen. Vor allem mit einer Neuerung, die im Oktober letzten Jahres eingetroffen ist. Seither ist es bei jeder Bank möglich, Sofortüberweisungen kostenlos zu tätigen. Reinhard Nosofsky, Leiter des Büros Betrugsermittlungen im Bundeskriminalamt (BKA), erklärte dazu im Gespräch mit 5 Minuten, dass es vor allem wenn Sofortüberweisungen im Spiel sind, eben schwieriger sei, das Geld wieder zurückzuholen. Alles zur Problematik auch hier: Ab jetzt Pflicht: Die Schattenseiten der Sofortüberweisung.