Neu in allen Filialen: So will BILLA Österreichern helfen

Schon bald werden Kunden in allen BILLA- und BILLA Plus-Filialen österreichweit einen digitalen Informationsfolder vorfinden. Dieser soll über Sicherheitsrisiken aufklären, die Themen sind breit gefächert.

Die Informationen, die man so bekommt, sollen schließlich auf verschiedenen digitalen Plattformen in allen Märkten österreichweit ausgespielt werden – und das „ab sofort“, wie der Supermarkt-Riese in einer Aussendung nun erklärt. Die Inhalte seien dabei thematisch breit gefächert und würden von der Aufklärung über gängige Betrugsformen bis hin zu saisonalen Sicherheitstipps reichen. damit möchte man „niederschwellig und alltagsnah sensibilisieren und einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung krimineller Handlungen und Schutz der Bevölkerung leisten“, erklärt man weiter.

Österreichweiter Rollout geht auf Kärntner Pilotprojekt zurück

Der österreichweite Rollout geht dabei auf ein Pilotprojekt in Kärnten zurück, dass man gemeinsam mit dem Bezirkspolizeikommando Völkermarkt initiiert hat. 2024 wurde die digitale Aufklärungskampagne nämlich bereits in allen Kärntner Billa- und Billa Plus-Filialen getestet. Das hatte zur Folge, dass die Initiative beim KSÖ-Sicherheitspreis 2025 in der Kategorie „Preis für gelebte Sicherheitspartnerschaft“ den zweiten Platz erzielte.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

BILLA arbeitet bereits seit Jahren mit der Polizei zusammen

Generell würde man bereits seit Jahren mit der Polizei gut zusammenarbeiten und so „ein sicheres Arbeits- sowie Einkaufsumfeld gewährleisten“, weiß der Supermarkt-Riese. So hat man einige Kooperationsmaßnahmen, die man selbst als „erfolgreich“ bezeichnet, wie etwa: „Gemeinsam Sicher“ oder „Coffee with Cops“, wo die Billa- und Billa Plus-Märkte als Plattform dienen und sich die Zivilbevölkerung mit den Beamten austauschen kann. Zusätzlich wird mit der Polizei regelmäßig Gewaltprävention, richtiges Verhalten in Gefahrensituationen und Sensibilisierung für sicherheitsrelevante Situationen trainiert.

BILLA-Vorstand: „Sicherheit ist ein Grundbedürfnis“

„Sicherheit ist ein Grundbedürfnis“, so auch BILLA-Vorstand Robert Nagele. Er freue sich „besonders, dass wir dieses richtungsweisende Projekt ab sofort österreichweit ausrollen“. Bundespolizeidirektor Michael Takacs sieht Sicherheitsarbeit ebenfalls als eine der „zentralen Aufgaben der Polizei“. Daher sei ihm die langjährige Partnerschaft mit BILLA „besonders wichtig“. Mit Projekten wie diesem würde man den Schutz der Bevölkerung konsequent in den Mittelpunkt stellen. Und: „So entsteht ein nachhaltiger Mehrwert für Sicherheit und Vertrauen in unserer Gesellschaft.“

©BILLA AG / Robert Harson Am Foto von links: Marcus Schober (Bereichsleiter REWE Unternehmenssicherheit), Robert Nagele (BILLA Vorstand), Peter Kaderabek (REWE Security Manager Österreich), Cornelia Sucher (Landtagsabgeordnete) und Michael Takacs (Bundespolizeidirektor) begrüßen die gemeinsame Sicherheitsinitiative von BILLA und der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 13:32 Uhr aktualisiert