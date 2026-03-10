Bernstein: Mann schießt erst auf Frau, dann auf sich selbst
Die beiden sind vor Ort noch lebend aufgefunden und sofort mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen worden. Der Mann überlebte allerdings nicht, die Frau schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Aktuell noch vollkommen unklar ist, wieso und wie es zur Tat gekommen ist. Die Frau, die nach Graz ins Krankenhaus geflogen wurde, konnte bisher nicht zum Tathergang befragt werden.
Hilfe rund um die Uhr:
In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142.
Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.