57.600 Euro Pension erschlichen: Ungarn haben SVS betrogen

Drei Ungarn im Alter von 73 und 74 Jahren stehen unter dringendem Verdacht, die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) hinsichtlich der Lebensmittelpunkte getäuscht zu haben. So haben sie sich 57.600 Euro erschlichen.

Die drei Ungarn hätten, so die Polizei nun, einen Hauptwohnsitz in Breitenstein (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) gegründet und so die SVS über deren tatsächlichen Wohnsitz in Ungarn getäuscht. Denn: Die drei hatten nie einen Lebensmittelpunkt hierzulande sondern sind eben in Ungarn wohnhaft. Laut Polizei war man stets nur zum Schein in Österreich gemeldet. So kamen sie an mehr als 57.000 Euro an Pensionszahlungen. Genauer haben sie sich das Geld in Form der Ausgleichszulage erschlichen, erklärt die Landespolizeidirektion Niederösterreich im Gespräch mit 5 Minuten.

Diese Täuschungshandlungen konnten nachgewiesen werden

Im Zuge der Ermittlungen der Bediensteten der Ermittlungsgruppe SOLBE (Sozialleistungsbetrug) konnten schließlich zahlreiche Täuschungshandlungen nachgewiesen werden – so etwa, dass es an der vermeintlichen Wohnadresse keinen Wasseranschluss gab und der Stromverbrauch gegen null ging. Zusätzlich gab es einen Nachsendeauftrag für Post nach Ungarn, weitere Wohnsitze in Deutschland, Schweden und der Slowakei und etwa Autos mit deutschem Kennzeichen.

Bewohner in Breitenau sollte Brief zur Post bringen

Weiters hat man zahlreiche falsch hergestellte Urkunden gesichert, ein 73-jähriger Ungar hat darüber hinaus einen Bewohner in Breitenau dazu angestiftet, seine Post in andere Kuverts zu geben und in Österreich zur Post zu bringen. So sollte die SVS über den tatsächlichen Absenderort getäuscht werden. Während die beiden 73-Jährigen der SVS rund 57.600 Euro gekostet haben, ist es beim 74-Jährigen beim Versuch geblieben. Die beiden 73-Jährigen haben übrigens Klage beim Landesgericht Wiener Neustadt erhoben, als die SVS die Zahlungen bescheidmäßig eingestellt hat.

Ein Beschuldigter hat schon 18.000 Euro zurückgezahlt

Einer der beiden war dann im Zuge der Befragung durch die Polizei geständig und gab an, dass er sich mit zwei Landsleuten zur Scheinmeldung in Österreich und betreffend der Betrugshandlungen verabredet habe. Er hat am 6. März 2026 auch bereits 18.000 Euro an die SVS zurück überwiesen und damit seinen Schaden teilweise gut gemacht. Der zweite 73-Jährige hat bisher nicht auf die Ladungen reagiert, sein Aufenthaltsort ist bis dato unbekannt. Der Sachverhalt wurde nun der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.

SOLBE hat schon zahlreiche Betrügereien geklärt

