Skip to content
Region auswählen:
/ ©Kärntner Zivilschutzverband
ein Bild auf 5min.at zeigt den Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung.
Der Rettungshubschrauber flog den 59-jährigen Mann ins Krankenhaus.
Waidring/Tirol
10/03/2026
Hubschraubereinsatz

Auf Betontreppe gestürzt: 59-Jähriger verletzt sich schwer

In Waidring, Bezirk Kitzbühel, kam es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Bauarbeiter stürzte mehr als drei Meter in die Tiefe.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)

Der 59-jährige Bauarbeiter zog am Morgen des 10. März einen Einblasschlauch von einem Fenster eines Gebäudes herein. Dabei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache etwa 3,5 Meter ab, und prallte auf einer betonierten Treppe auf. Seine Kollegen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 17:45 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: