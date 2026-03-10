Auf Betontreppe gestürzt: 59-Jähriger verletzt sich schwer

In Waidring, Bezirk Kitzbühel, kam es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Bauarbeiter stürzte mehr als drei Meter in die Tiefe.

Der 59-jährige Bauarbeiter zog am Morgen des 10. März einen Einblasschlauch von einem Fenster eines Gebäudes herein. Dabei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache etwa 3,5 Meter ab, und prallte auf einer betonierten Treppe auf. Seine Kollegen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

