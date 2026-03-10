Verkauf gestoppt: Bekannter Händler ruft Fleischprodukt zurück

Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr wird derzeit ein Tiefkühl-Fleischprodukt bei Transgourmet zurückgerufen. Der Verkauf wurde bereits gestoppt. Konsumenten sollen das Fleisch nicht mehr verzehren.

Der Lebensmittelgroßhändler Transgourmet informiert aktuell über einen Produktrückruf. Betroffen ist der „Hirschrollbraten TK ca. 2 kg“ des Lieferanten Huber Wildgroßhandel GmbH. Grund dafür ist eine mikrobiologische Abweichung, durch die das Produkt möglicherweise gesundheitsgefährdend sein könnte, heißt es dazu in einer Aussendung.

Produktrückruf: Dieses Produkt ist betroffen „Hirschrollbraten TK ca. 2 kg“ Chargennummer: 60133

Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.11.2026

Dieses Produkt wird aktuell zurückgerufen.

Produktrückruf: Artikel für den Verkauf gesperrt

Die betroffenen Waren wurden bereits aus dem Verkauf genommen und in den Verkaufsstellen gesperrt. Es wird dringend davon abgeraten, das Produkt zu verzehren. Kunden können den Hirschrollbraten auch ohne Kassabon zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet. Andere Produkte des Lieferanten sind laut Unternehmen nicht betroffen. Transgourmet Österreich betont, dass der Rückruf im Sinne des vorsorgenden Verbraucherschutzes erfolgt und nicht bedeutet, dass die Gefährdung durch das Unternehmen selbst verursacht wurde.

