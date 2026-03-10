Arbeiter verhinderten Großbrand mit neun Feuerlöschern

Als auf dem Betriebsgelände in St. Pölten ein Kastenwagen zu brennen begann, zögerten Mitarbeiter keine Sekunde. Sie begannen den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen.

Gegen acht Uhr wurden die Feuerwehren St. Georgen, Spratzern und St. Pölten-Stadt zu einem Fahrzeugbrand in das Industriegebiet von St. Georgen alarmiert. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte, dass ein Kleintransporter in Brand stand. Die Mitarbeiter der ansässigen Firma reagierten geistesgegenwärtig, und hielten das Feuer mit neun Feuerlöschern im Schach. Die Einsatzkräfte konnten den Brand vollständig löschen, nach einer Stunde war der Einsatz wieder beendet.