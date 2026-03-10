„Macht für Entwicklung der Kinder Sinn, die Volksschule zu verlängern“
Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS ist seit etwas mehr als einem Jahr in seinem Amt. Nun gibt er 5 Minuten ein Interview und erzählt etwa vom vergangenen Jahr und auch seinen Plänen für die Zukunft.
Das vergangene Jahr ist wohl an niemandem in der Regierung so richtig spurlos vorübergegangen. Neben einer schwierigen internationalen, politischen Lage hatte man auch national zu kämpfen. Das Budget musste saniert werden, dafür waren schwierige Entscheidungen notwendig. Doch da habe man „über alle Parteigrenzen hinweg an einem Strang“ gezogen, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr nun im Interview mit 5 Minuten. Das sei „sehr hilfreich in finanziell angespannten Zeiten“.
Wiederkehr: „Arbeiten an nachhaltigen Lösungen“
Im kommenden Jahr bzw. in den kommenden Jahren möchte man die Reformpartnerschaft weiterentwickeln. „Gemeinsam arbeiten wir an nachhaltigen Lösungen für die Elementarpädagogik und die Personalsituation an unseren Schulen“, so Wiederkehr. Parallel dazu widmet man sich gezielten Strukturreformen und setzt den Reformprozess bei den Lehrplänen fort. Generell möchte Wiederkehr „auch im zweiten Regierungsjahr und darüber hinaus gemeinsam mit allen Parlamentsfraktionen und Stakeholdern daran arbeiten, diese Reformen konstruktiv voranzutreiben“.
Übertritt von Volksschule in Sekundarstrufe I manchmal „zu früh“
Schließlich war auch der Plan, die Volksschulzeit von vier auf sechs Jahre zu erhöhen und dafür an anderer Stelle zu „kürzen“, Thema. Der Übertritt von Volksschule in die Sekundarstufe I sei für viele Kinder und Eltern schwierig, „weil er zu früh erfolgt“, weiß der Bildungsminister. „Es macht für die Entwicklung der Kinder daher mehr Sinn, die Volksschule, wie das auch viele andere Länder machen, zu verlängern.“ Das gesamte Interview mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr findet ihr folgend.
Bildungsminister Christoph Wiederkehr im Interview mit 5 Minuten
Ein Jahr Regierungsverantwortung ist um. Ganz ad hoc: Was ist Ihnen von den ersten 365 Tagen besonders positiv, was besonders negativ in Erinnerung geblieben?
Sehr positiv ist, dass die Regierung im Reformvorhaben, für die Bevölkerung konkrete Verbesserungen zu liefern, über alle Parteigrenzen hinweg an einem Strang zieht. Das war nicht immer so und ist sehr hilfreich in finanziell angespannten Zeiten. Was für mich in dieser Dimension erschütternd war, war das Attentat an einer Schule in Graz. Das ist etwas, das man nicht so schnell vergisst.
Wie kann man das Jahr aus Ihrer Sicht zusammenfassen? Was haben Sie in diesem Jahr als Minister in Ihrem Resort erreicht?
Das vergangene Jahr war von viel Dynamik und Entschlossenheit geprägt. Es ist uns gelungen, zahlreiche ambitionierte Projekte und Reforminitiativen im Bildungsbereich auf den Weg zu bringen – von der Weiterentwicklung der Elementarpädagogik bis hin zu Maßnahmen für mehr Chancengerechtigkeit und Innovation an unseren Schulen.
Nun steht im Mittelpunkt, diese Vorhaben nachhaltig zu verankern und ihre Wirkung direkt in den Schulalltag und die Klassenzimmer zu tragen. Besonders wichtig ist mir dabei, für spürbare Entlastung auf allen Ebenen zu sorgen. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Schulleitungen sind tagtäglich mit großen Herausforderungen konfrontiert und leisten Enormes. Es ist daher unsere Aufgabe, ihre Bedingungen zu verbessern und konkrete Unterstützung zu bieten. Mir ist es wichtig, dass Reformen nicht nur beschlossen, sondern auch erfolgreich umgesetzt werden – in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und mit Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen, für die wir Verantwortung tragen.
Gibt es etwas, wo Sie sagen „Das hätte ich besser/anders machen können“? Falls ja, was war das und was nehmen Sie sich dadurch auch für die folgenden drei Jahre mit?
Ich bin der Meinung man kann viel im Nachhinein betrachtet besser machen, wichtig ist jedoch, dass man daraus lernt und die richtigen Schlüsse zieht. Ich möchte daher kein einzelnes Ereignis herausgreifen.
Was steht im kommenden Jahr an? Welche Ziele haben Sie im zweiten Regierungsjahr und generell in den kommenden Regierungsjahren?
Ein zentraler Schwerpunkt bleibt die Weiterentwicklung der Reformpartnerschaft. Gemeinsam arbeiten wir an nachhaltigen Lösungen für die Elementarpädagogik und die Personalsituation an unseren Schulen.
Parallel dazu setzen wir den Reformprozess bei den Lehrplänen fort und eröffnen durch die Initiative „Freiraum Schule“ neue Gestaltungsspielräume. Ergänzend widmen wir uns gezielten Strukturreformen, die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem dauerhaft zu stärken – etwa durch die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen sowie durch gezielte Unterstützung von Schulen in herausfordernden Lagen.
Auch im zweiten Regierungsjahr und darüber hinaus werde ich gemeinsam mit allen Parlamentsfraktionen und Stakeholdern daran arbeiten, diese Reformen konstruktiv voranzutreiben – zum Wohl aller Kinder und Jugendlichen.
Die Volksschule soll Ihrer Meinung nach ja von vier auf sechs Jahre verlängert werden. Was steckt hier hinter dem Plan einer verlängerten Volksschulzeit? Was genau wäre der Mehrwert von mehr Volksschule und weniger Oberstufe?
Wir wissen aus zahlreichen Studien und auch Erfahrungswerten anderer europäischer Länder, dass der zu frühe Übertritt von Volksschule in die Sekundarstufe I für viele Kinder und somit auch deren Eltern schwierig ist, weil er zu früh erfolgt. Es macht für die Entwicklung der Kinder daher mehr Sinn, die Volkschule, wie das auch viele andere Länder machen, zu verlängern. Wir haben im Regierungsprogramm daher Modellregionen definiert, die in diese Richtung gehen. Ich bin froh dass sich Wien interessiert zeigt, diesen Schritt als Modellregion zu gehen.