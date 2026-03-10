„Macht für Entwicklung der Kinder Sinn, die Volksschule zu verlängern“

Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS ist seit etwas mehr als einem Jahr in seinem Amt. Nun gibt er 5 Minuten ein Interview und erzählt etwa vom vergangenen Jahr und auch seinen Plänen für die Zukunft.

Das vergangene Jahr ist wohl an niemandem in der Regierung so richtig spurlos vorübergegangen. Neben einer schwierigen internationalen, politischen Lage hatte man auch national zu kämpfen. Das Budget musste saniert werden, dafür waren schwierige Entscheidungen notwendig. Doch da habe man „über alle Parteigrenzen hinweg an einem Strang“ gezogen, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr nun im Interview mit 5 Minuten. Das sei „sehr hilfreich in finanziell angespannten Zeiten“.

Wiederkehr: „Arbeiten an nachhaltigen Lösungen“

Im kommenden Jahr bzw. in den kommenden Jahren möchte man die Reformpartnerschaft weiterentwickeln. „Gemeinsam arbeiten wir an nachhaltigen Lösungen für die Elementarpädagogik und die Personalsituation an unseren Schulen“, so Wiederkehr. Parallel dazu widmet man sich gezielten Strukturreformen und setzt den Reformprozess bei den Lehrplänen fort. Generell möchte Wiederkehr „auch im zweiten Regierungsjahr und darüber hinaus gemeinsam mit allen Parlamentsfraktionen und Stakeholdern daran arbeiten, diese Reformen konstruktiv voranzutreiben“.

Übertritt von Volksschule in Sekundarstrufe I manchmal „zu früh“

Schließlich war auch der Plan, die Volksschulzeit von vier auf sechs Jahre zu erhöhen und dafür an anderer Stelle zu „kürzen“, Thema. Der Übertritt von Volksschule in die Sekundarstufe I sei für viele Kinder und Eltern schwierig, „weil er zu früh erfolgt“, weiß der Bildungsminister. „Es macht für die Entwicklung der Kinder daher mehr Sinn, die Volksschule, wie das auch viele andere Länder machen, zu verlängern.“ Das gesamte Interview mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr findet ihr folgend.