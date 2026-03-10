Allergiker stark belastet: So kann man Pollenallergien behandeln

Mit den ersten milden Tagen im Frühjahr beginnt für die Allergiker in Österreich bereits die Pollensaison. Eine besonders starke Belastung geht heuer von den Frühblühern Hasel und Erle aus, so lautet die Prognose des Pollenservice Wien.

Herausfordernde Zeiten für Allergiker stehen bevor

„Für Allergiker werden die nächsten Wochen herausfordernd. Die häufigsten Symptome sind eine laufende Nase, juckende und tränende Augen, Niesen und Husten“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien.

Allergie sollte behandelt werden

Die Abgrenzung zwischen Allergie und Erkältung ist nicht immer einfach. Typisch für eine Allergie sind jedoch wiederkehrende Beschwerden ohne Fieber sowie eine Verschlechterung bei Aufenthalt im Freien. Ist man sich unsicher, ob man eine Allergie hat, sollte man zum Hausarzt gehen. Ein Allergietest kann dann Klarheit bringen. „Eine frühzeitige Diagnose ist wichtig, da die Allergie in einigen Fällen auch zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schlafstörungen führen kann“, betont Kamaleyan-Schmied. Im schlimmsten Fall kann sich aus einer unbehandelten Pollenallergie ein allergisches Asthma entwickeln. Entgegenwirken kann man mit Augentropfen, Nasensprays und sonstigen Antihistaminika.