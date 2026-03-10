Schock in Klagenfurt: KAC Spieler musste reanimiert werden

Dramatische Szenen überschatteten am Dienstag den Viertelfinal-Auftakt zwischen dem KAC und Fehérvár. Kurz vor Ende des ersten Drittels kollabierte KAC-Verteidiger Jordan Murray plötzlich auf dem Eis in der Nähe der Spielerbank.

Spiel abgebrochen

Rettungskräfte und medizinisches Personal reagierten umgehend und kämpften mehrere Minuten lang mit Herzdruckmassagen um den Spieler. Auch Betreuer des KAC unterstützten die ersten Maßnahmen direkt am Eis. Anschließend wurde Murray weiter stabilisiert, auf der Bank medizinisch betreut und später unter Beatmung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schiedsrichter entschieden daraufhin, das Spiel endgültig abzubrechen. „Der KAC wird über die weitere Vorgehensweise informieren. Im Vordergrund steht aktuell der gesundheitliche Zustand von Jordan Murray“, meldet der KAC. Auch der VSV kommentierte unter dem Beitrag: „Unsere Gedanken sind bei euch.“

Über Jordan Murray

Jordan Murray, 33 Jahre alt, ist ein kanadischer Verteidiger beim EC KAC. Geboren am 17. Dezember 1992 in Riverview, New Brunswick, begann er seine Karriere in der kanadischen Juniorenliga QMJHL und setzte sie anschließend über vier Jahre am College der University of New Brunswick fort, wo er mehrfach als bester Verteidiger ausgezeichnet wurde. 2017 startete er seine Profikarriere in Nordamerika, vor allem in der AHL bei den Farmteams der Ottawa Senators. 2020 wechselte Murray nach Europa und spielte unter anderem in der KHL für Dinamo Riga, in der schwedischen SHL bei HV71 sowie in der deutschen DEL bei den Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim und den Schwenninger Wild Wings, wo er auf über 200 Spiele und mehr als 100 Scorerpunkte als Verteidiger kam. Seit der Saison 2025/26 steht der offensive Verteidiger beim EC KAC unter Vertrag und gilt als erfahrener Spieler mit internationaler Profilaufbahn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 21:35 Uhr aktualisiert