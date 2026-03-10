Hubschraubereinsatz: Auto überschlug sich auf B216

Ein Verkehrsunfall auf der B216 in Niederösterreich forderte mittags einen Schwerverletzten. Nach einem Überschlag rettete der Hubschrauber Christophorus 2 den verunglückten Autofahrer.

Auf der B216 Weitentalstraße kam es um die Mittagszeit zu dem folgenschweren Unfall: Ein Lenker verlor die Kontrolle über seinen PKW, überschlug sich und kam am Dach zu liegen.

Ein Schwerverletzter

Die Feuerwehren Weiten und Seitendorf wurden per Sirene alarmiert, auch ein Rettungswagen, der Notarztwagen und der Hubschrauber Christophorus 2 flogen zu. Das Unfallopfer befand sich beim Eintreffen der Kräfte schon außerhalb des Fahrzeuges. Der schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Bergung des Unfallautos die Säuberung der Straße wurde durch die beiden Feuerwehren vorgenommen.