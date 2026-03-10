Österreich-Wetter: Durchwachsener Mittwoch

Nachdem sich der Frühnebel im Laufe des Vormittags gelöst hat, scheint zunächst die Sonne. In den westlichen und südwestlichen Landesteilen ziehen allerdings Wolken auf, lokal kann es auch zu Regenschauern kommen. Auch im Osten können Quellwolken auftauchen, und Regen mitbringen. Der Wind kommt von Südosten bis Westen und weht schwach bis mäßig, so die GeoSphere Austria. Die Höchsttemperaturen betragen neun bis 17 Grad.

Bergwetter am Mittwoch

Aus Westen ziehen rasch Wolken auf und die Sonne zeigt sich nur noch zwischendurch. Außerdem bilden sich einige Quellwolken und speziell vom Bregenzerwald bis zu den Ybbstaler Alpen im Lauf des Nachmittags da und dort Regenschauer, oberhalb von etwa 1900 Metern schneit es.