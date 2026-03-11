Kontrolliertes Abbrennen gerät außer Kontrolle – Brand bei Bahnstrecke

Entlang der Bahnstrecke der Achenseebahn in Jenbach kam es am Dienstagnachmittag zu kontrollierten Abbrennarbeiten. Doch durch einen Windstoß geriet die Situation außer Kontrolle.

Bei den Arbeiten entlang des Schienenverlaufs durch den Einsatzleiter der Achenseebahn sowie drei weitere Mitarbeiter und auch ein Feuerwehrmitglied der Feuerwehr Jenbach kam es zu dem Vorfall. Ein Windstoß soll brennendes Laub verweht haben, deshalb soll der Brand so sehr außer Kontrolle geraten sein, dass es keine Möglichkeit mehr gab, den Brand zu löschen. Deshalb blieb ihnen keine andere Wahl, als die Leitstelle Tirol zu verständigen.

Polizeidrohne im Einsatz

Es wurde eine Polizeidrohne zur Einsatzabwicklung und Übersicht der Brandausbreitung angefordert. „Aufgrund des Übersichtsfluges konnte erhoben werden, dass sich der Brand auf einer Länge von ca. 400 Metern ausgebreitet hatte. Ausgangspunkt des Brandes waren zwei Brandherde“, informiert die Polizei. Laut Auskunft des Einsatzleiters der Feuerwehr Jenbach wurde um 17 Uhr „Brand aus“ gemeldet. Durch das Brandereignis wurden keine Personen verletzt.