Schwerer LKW-Unfall in Gunskirchen: 28-Jähriger kracht gegen Baum

Ein iPhone-Notruf alarmierte Dienstagabend die Einsatzkräfte in Gunskirchen. Ein 28-jähriger LKW-Lenker kam auf der L1250 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Zwei Polizeistreifen aus Lambach wurden am Dienstag, dem 10. März, gegen 21 Uhr von der Landesleitzentrale zu einer iPhone-Alarmauslösung auf der L1250 beordert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war. Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding war mit seinem LKW auf der L1250 unterwegs, als er bei Straßenkilometer 3,0 in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt.

Lenker ins Klinikum Wels gebracht

Nach der Bergung wurde der 28-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels eingeliefert. Die L1250 musste im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.