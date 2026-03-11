Millionenpleite: Salzburger Bauträger ist insolvent

Die Immobilienkrise hinterlässt weitere Spuren in Salzburg. Über das Vermögen der ML Investment GmbH mit Sitz in Eugendorf wurde am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet.

Die Krise in der Baubranche schlägt in Salzburg erneut zu: Über das Vermögen der ML Investment GmbH aus Eugendorf wurde am 11. März 2026 ein Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet. Mit Passiva von rund 5,7 Millionen Euro steht das Unternehmen vor dem Aus.

Gründe der Insolvenz

Das Unternehmen, das sich auf den Ankauf, die Errichtung und die Verwaltung von Immobilien spezialisiert hat, kämpft mit massiven wirtschaftlichen Problemen. Laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) sind vor allem gestiegene Baukosten infolge des Ukrainekrieges sowie technische Schwierigkeiten bei Baugruben für die Zahlungsunfähigkeit verantwortlich.

Käufer mussten Wohnungen selbst fertigstellen

Beim Projekt „Wohnen am Heuberg“, das seit 2021 errichtet wurde, konnte der letzte Bauabschnitt nicht mehr durch die Schuldnerin fertiggestellt werden. Die Käufer der Wohneinheiten sahen sich gezwungen, die Fertigstellung im Wesentlichen selbst zu organisieren und zu finanzieren. Auch geplante Projekte in Salzburg-Leopoldskron scheiterten… dort erworbene Grundstücke mussten teilweise wieder verkauft werden.