Verwahrloste Katze „Bonnie“ im Flachgau gefunden – Besitzer gesucht

Der Fall der Katze „Bonnie“ aus Neumarkt am Wallersee macht derzeit fassungslos. Das völlig verfilzte Tier wurde vermutlich bei einem Umzug zurückgelassen...

Während das Tier nun medizinisch versorgt und aufgepäppelt wird, suchen die Tierschützer nach Hinweisen auf die rechtmäßigen Besitzer.

Eine verwahrloste Katze sorgt derzeit im Salzburger Flachgau für Aufmerksamkeit. Das Tier wurde in Neumarkt am Wallersee immer wieder in einem Garten gesehen, ohne dass klar war, wem es gehört. Schließlich brachten Finder die Katze zum nahegelegenen Tierschutzhof der Pfotenhilfe nach Lochen am See.

Stark verfilztes Fell

Dort stellten die Tierpfleger schnell fest, dass die Katze in keinem guten Zustand war. Ihr Fell war stark verfilzt und musste großflächig geschoren werden. „Wir haben die sehr zutrauliche Katze Bonnie genannt und mussten sie großflächig scheren“, sagt Johanna Stadler, Chefin der Pfotenhilfe.

Verdacht: Tier bei Umzug zurückgelassen

Die Mitarbeiter vermuten, dass die Katze früher einmal ein Zuhause hatte. „Sie muss ein Zuhause haben oder zumindest vor längerer Zeit gehabt haben“, erklärt Stadler. „Leider haben wir immer wieder mit zurückgelassenen Tieren bei Umzügen zu tun, aber dies ist genauso verwerflich und strafbar wie das Aussetzen.“

Hinweise auf Halter gesucht

Die Pfotenhilfe bittet nun die Bevölkerung um Hinweise, falls jemand die Katze erkennt oder ihren Besitzer kennt. Noch ist auch unklar, ob das Tier kastriert ist. Kann innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat kein Halter ausfindig gemacht werden, darf Bonnie an eine neue Familie vermittelt werden. Vor einer möglichen Adoption wird die Katze jedoch umfassend versorgt: Sie wird geimpft, gegen Parasiten behandelt, gechippt und registriert. Zudem wird ihr Kastrationsstatus überprüft und – falls notwendig – eine Kastration durchgeführt.