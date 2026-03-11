Kurioser Fall in Linz: Ryanair-Flugzeug wegen 890 Euro gepfändet

Weil eine Passagierin seit 2024 auf eine Entschädigung von rund 890 Euro wartet, brachte ein Exekutor ein „Kuckuck-Pickerl“ auf einer Ryanair-Maschine an.

Ein Vorfall am Flughafen Linz sorgt derzeit für Schmunzeln und juristische Aufmerksamkeit. Weil eine Entschädigungszahlung in Höhe von rund 890 Euro offen ist, wurde eine Maschine der Billigfluglinie Ryanair offiziell gepfändet. Auslöser ist ein Flug aus dem Sommer 2024. Damals musste eine Passagierin gemeinsam mit zwei Begleitpersonen wegen einer mehr als 13-stündigen Verspätung auf einen Alternativflug nach Mallorca ausweichen. Durch den Flugwechsel und die lange Wartezeit entstanden zusätzliche Kosten. Zusammen mit Zinsen summierte sich der Anspruch schließlich auf rund 890 Euro.

Exekutor suchte Geld direkt im Flugzeug

Da die Airline trotz mehrfacher Aufforderung nicht zahlte, leitete der Anwalt der Frau rechtliche Schritte ein. Ein Gericht gab der Forderung schließlich statt. Daraufhin erschien ein Exekutor am Flughafen Linz, als eine Ryanair-Maschine dort landete. Sein Plan: Den offenen Betrag direkt vor Ort eintreiben. Doch das stellte sich als schwieriger heraus als gedacht. Bargeld führt das Kabinenpersonal nicht mit sich, da an Bord ausschließlich Kartenzahlung möglich ist.

„Kuckuck-Pickerl“ auf der Maschine

Mangels Bargeld griff der Exekutor zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Er brachte an dem Flugzeug ein sogenanntes „Kuckuck-Pickerl“ an. Diese Markierung zeigt an, dass ein Gegenstand gerichtlich gepfändet wurde. Rein rechtlich gilt die Maschine damit vorerst als beschlagnahmt. Der Fall sorgt nicht nur bei Fluggästen für Verwunderung, schließlich kommt es selten vor, dass ein Verkehrsflugzeug wegen eines vergleichsweise kleinen Betrags ins Visier der Justiz gerät.

Theoretisch droht sogar eine Versteigerung

Sollte die Forderung weiterhin nicht beglichen werden, könnte das betroffene Flugzeug theoretisch sogar versteigert werden, erklärt der Anwalt der Passagierin gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten. In der Praxis ist das allerdings äußerst unwahrscheinlich. Meist werden solche Fälle rasch erledigt, sobald der Druck steigt. Die Fluggesellschaft selbst reagierte auf Anfrage zurückhaltend. Gegenüber dem ORF Oberösterreich erklärte Ryanair schriftlich, dass kein Flugzeug beschlagnahmt worden sei.