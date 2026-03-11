Spritpreise: Wo man in derzeit in Österreich am günstigsten tankt

Kein weiterer Preisanstieg an den Zapfsäulen: In der Steiermark tankt man laut Daten von Eurocontrol aktuell am günstigsten in Österreich.

Der Krieg im Nahen Osten treibt die Treibstoffpreise in Österreich in die Höhe. Aktuell bleiben sie recht stabil. Ein Blick auf den österreichweiten Durchschnitt zeigt ein klares Gefälle von Ost nach West. Das ist bei den Preisen des Spritpreisrechner der Regulierungsbehörde E-Control (Stand 11.03.2026 um 10 Uhr) ersichtlich. Am günstigsten tanken Autofahrer derzeit in der Steiermark und in Niederösterreich. Hier finden sich noch Tankstellen, die Diesel und Super für unter 1,60 Euro anbieten (z. B. „Land lebt auf“ in St. Martin mit Diesel um 1,519 Euro).

Am Teuersten: Vorarlberg

Am teuersten ist das Tanken hingegen in Vorarlberg, Wien und Salzburg. In diesen Bundesländern liegen selbst die günstigsten Angebote für Diesel oft erst bei 1,85 Euro oder höher. In Wien etwa beginnt das günstigste Diesel-Angebot bei 1,877 Euro… ein Unterschied von über 35 Cent pro Liter im Vergleich zur günstigsten Tankstelle in der Steiermark. Ein detaillierter Überblick in der Tabelle:

Platz Bundesland Durchschnittlicher Dieselpreis (lt. günstigste Anbieter) Durchschnittlicher Super95-Preis (lt. günstigste Anbieter) 1. Steiermark 1,697 Euro 1,605 Euro 2. Niederösterreich 1,760 Euro 1,632 Euro 3. Burgenland 1,824 Euro 1,643 Euro 4. Oberösterreich 1,863 Euro 1,644 Euro 5. Kärnten 1,866 Euro 1,689 Euro 6. Tirol 1,870 Euro 1,689 Euro 7. Salzburg 1,894 Euro 1,695 Euro 8. Wien 1,895 Euro 1,669 Euro 9. Vorarlberg 1,883 Euro 1,691 Euro

So sparst du beim Tanken

Laut ARBÖ lässt sich trotz der stabilen, aber dennoch hohen Preise viel Geld sparen. Hier die wichtigsten Tipps:

Der richtige Zeitpunkt: Tanke nach Möglichkeit vor 12 Uhr mittags, da Preise danach einmalig erhöht werden dürfen.

Tanke nach Möglichkeit vor 12 Uhr mittags, da Preise danach einmalig erhöht werden dürfen. Lage der Tankstelle: Meide Autobahntankstellen (bis zu 50 Cent teurer) sowie Stationen an stark befahrenen Ein- und Ausfahrtstraßen.

Meide Autobahntankstellen (bis zu 50 Cent teurer) sowie Stationen an stark befahrenen Ein- und Ausfahrtstraßen. Fahrstil optimieren: Sanftes Beschleunigen, das Vermeiden von abruptem Bremsen und das Abmontieren unnötiger Dachlasten (Ski- oder Radträger) senkt den Verbrauch spürbar.

Sanftes Beschleunigen, das Vermeiden von abruptem Bremsen und das Abmontieren unnötiger Dachlasten (Ski- oder Radträger) senkt den Verbrauch spürbar. Reifendruck: Ein leicht erhöhter Luftdruck verringert den Rollwiderstand und spart Sprit. Mehr dazu hier: Spritpreis-Explosion: Wer vor 12 Uhr mittags tankt, spart Geld

Stocker fordert Steuersenkung

Die aktuelle Preisstabilität an den Tankstellen täuscht nicht darüber hinweg, dass die Belastung für Wirtschaft und Bevölkerung ein großes Maß erreicht hat. Bundeskanzler Christian Stocker sprach sich aufgrund der volatilen Lage durch den Nahost-Konflikt bereits am Montag (9. März 2026) für eine temporäre Senkung der Spritsteuern aus. Er stellte klar, dass der Staat in dieser Situation nicht zum „Krisenprofiteur“ auf dem Rücken der Bürger werden dürfe. Mehr dazu hier: Spritpreise explodieren: Bundeskanzler Stocker fordert Steuersenkung.

Die Interessenvertretungen fordern:

Die WKO Steiermark fordert in einer Aussendung ein Sofort-Paket, das einen Steuerdeckel ab einem Brutto-Literpreis von 1,50 Euro sowie die Aussetzung der CO₂-Bepreisung vorsieht. Die AK Oberösterreich warnt hingegen vor reinen Steuersenkungen, da diese lediglich die Gewinnmargen der Mineralölkonzerne absichern könnten. AK-Präsident Andreas Stangl fordert stattdessen direkte Markteingriffe, um überzogene Risikoaufschläge der Konzerne zu unterbinden und Pendler gezielt zu entlasten, so in einer aktuellen Aussendung.