Erneuter Lufthansa-Streik: Sonderflugplan wird ausgearbeitet

Ein Ausstand für den 12. Und 13. März bei Lufthansa Classic und Lufthansa Cargo wurde angekündigt – zusätzlich am 12. März bei Lufthansa CityLine. „Ich bedaure den erneuten Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit. Diese Eskalation ist in keiner Weise nachvollziehbar“, erklärt Michael Niggemann, Vorstand für Personal und Recht der Lufthansa. Besonders kritisch sieht er den Zeitpunkt: „Vor allem nicht in einer Zeit, in der wir mit dem Iran Krieg ein neues Ausmaß geopolitischer Unsicherheit erleben und Passagiere weltweit davon betroffen sind.“ Medienberichten zufolge sind die Destinationen Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vom Streik ausgenommen.

Streit um Pensionen und Gehalt

Nach Angaben der Airline bietet die Lufthansa bereits jetzt eine vergleichsweise starke Altersvorsorge für ihre Piloten. „Wir bieten bereits heute bei der Lufthansa Classic eine hohe betriebliche Altersversorgung, die sowohl im internen Vergleich innerhalb der Lufthansa Group als auch mit anderen Airlines, Branchen und Unternehmen eine sehr gute Altersabsicherung gewährleistet“, so Niggemann. In den vergangenen zwei Jahren seien die versorgungswirksamen Bezüge sogar erhöht worden. „Für darüberhinausgehende Erhöhungen gibt es auch angesichts der geringen Marge bei Lufthansa Classic keinen Spielraum. Daran werden auch Streiks nichts ändern.“ Auch bei der Tochter Lufthansa CityLine habe man laut Unternehmen bereits Gehaltserhöhungen angeboten.

Sonderflugplan wird erstellt

Für den möglichen Streikzeitraum arbeitet die Airline aktuell an einem Sonderflugplan, der noch heute veröffentlicht werden soll. Intern wurde ein Aufruf gestartet, damit trotz Streiks zumindest eine Mindestanzahl an Flügen stattfinden kann. Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines sowie Lufthansa CityAirline sollen in Deutschland ihr Programm planmäßig fliegen und – wenn möglich – zusätzliche Flüge übernehmen. Auch Passagiere aus Österreich könnten von den Auswirkungen betroffen sein. Viele Reisende nutzen Lufthansa für Umsteigeverbindungen über deutsche Drehkreuze. Ob Österreich weiter betroffen ist, zeigt sich noch.