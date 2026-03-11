Milliarden-Pleite: Laura Privatstiftung in Innsbruck meldet Insolvenz an

Zwei Schiedssprüche aus Genf über 900 Millionen Euro zwingen die Innsbrucker Laura Privatstiftung aus dem Benko-Umfeld in die Insolvenz.

Die Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck (Tirol) ist insolvent. Die Stiftungsvorstände haben beim Landesgericht Innsbruck einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingebracht. Hintergrund sind milliardenschwere Forderungen nach Schiedssprüchen aus der Schweiz. Das geht aus einer Aussendung vom KSV1870 hervor.

Schiedssprüche über mehr als 900 Millionen Euro

Auslöser der Insolvenz sind zwei Entscheidungen des International Court of Arbitration in Genf. Diese verpflichten die Stiftung zur Zahlung von mehr als 900 Millionen Euro an drei Gesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Betroffen sind die Firmen:

CASTLE IV&V HOLDING COMPANY RSC LIMITED

ONE HUNDRED AND EIGHT INVESTMENT COMPANY LLC

NINETY THIRD INVESTMENT COMPANY LLC

Laut Schiedsspruch haftet die Stiftung für Finanzierungsströme im Zusammenhang mit der SIGNA-Gruppe.

Stiftung aus dem Umfeld von René Benko

Die Stiftung wurde 2006 von René Benko und Ingeborg Benko gegründet und Anfang 2007 im Firmenbuch eingetragen. Ursprünglich diente sie der Versorgung der Begünstigten – also der Stifter und der Nachkommen von René Benko. Im Laufe der Jahre wurde der Stiftungszweck mehrfach erweitert. Den Vorständen wurde erlaubt, unternehmerische Risiken einzugehen und Beteiligungen zu erwerben. Dadurch entstand eine enge Verbindung zur SIGNA-Gruppe, mit zahlreichen gegenseitigen Abhängigkeiten. Zuletzt fungierten Luipold Wüsthof, Thomas Limberger und Christof Jauschnegg als Stiftungsvorstände. Jauschnegg gilt als langjähriger Privatpilot von René Benko.

Vorstände sehen Zahlungsunfähigkeit

Nach Einschätzung der Verantwortlichen ist die Stiftung aufgrund der Schiedssprüche zahlungsunfähig, so in der Aussendung Klaus Schaller, Regionalleiter West beim KSV1870, erklärt dazu: „Die drei Vorstände der Laura Privatstiftung kamen zum Schluss, dass aufgrund der beiden Schiedssprüche Zahlungsunfähigkeit eingetreten sei.“ Ein weiterer Rechtszug gegen die Schiedssprüche wäre zwar möglich gewesen. „Die Vorstände haben sich offensichtlich gegen die Beschreitung dieses – mit sehr hohen Kosten verbundenen Rechtsweges – entschieden. Der Antrag auf Eröffnung dieses Insolvenzverfahrens wurde sohin von der Laura Privatstiftung selbst initiiert“, so Schaller.

Komplexes Geflecht an Beteiligungen

Die Stiftung hält zahlreiche Unternehmensbeteiligungen in Österreich, darunter Immobilien- und Beteiligungsgesellschaften wie etwa die Fleischmarkt 1-5 Immobilien GmbH, Laura Asset GmbH oder RB Immobilienverwaltungs GmbH. Dazu kommen weitere Beteiligungen, etwa an der APIC Investments GmbH oder der Dolce Vita Gastro GmbH. Auch im Ausland war die Stiftung bei Immobilientransaktionen aktiv. Ein Insolvenzverwalter muss nun klären, welche Vermögenswerte tatsächlich noch vorhanden sind. Bekannt ist außerdem, dass Vermögenswerte der Stiftung teilweise von René Benko genutzt wurden – darunter etwa die Villa N in Igls bei Innsbruck. Das geht aus der Aussendung hervor.

Forderungen von über einer Milliarde Euro erwartet

Da bereits mehrere Gesellschaften aus dem Umfeld der SIGNA-Gruppe insolvent sind, haben Insolvenzverwalter in der Vergangenheit Ansprüche gegen die Laura Privatstiftung geltend gemacht. Diese können nun nur noch im Rahmen des Insolvenzverfahrens angemeldet werden. Der KSV1870 geht davon aus, dass Gläubiger Forderungen von deutlich über einer Milliarde Euro anmelden könnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 11:11 Uhr aktualisiert