Wetterumschwung in Österreich: Kommt nächste Woche wieder Schnee?

Diese Woche fühlt sich in Österreich bereits stark nach Frühling an, doch das könnte sich bald ändern. Wetterexperte Livio Garafalo erklärt gegenüber 5 Minuten, warum und wo ab nächster Woche wieder Schnee möglich ist.

Sonnenschein und ungewöhnlich milde Temperaturen haben in den vergangenen Tagen vielerorts für echtes Frühlingsgefühl gesorgt. So wurden etwa in Innsbruck bereits 26 Grad gemessen, in Melk rund 19 Grad. Werte, die eher an April oder Mai erinnern als an die aktuelle Jahreszeit. Doch laut Geosphere-Wetterexperte Livio Garafalo könnte diese milde Phase bald wieder zu Ende gehen.

Ab nächster Woche deutlich kühler

Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt Garafalo, dass sich die Wetterlage bereits in den kommenden Tagen verändern könnte. „Aus heutiger Sicht können wir sagen, dass es ab Anfang nächster Woche wieder zu Schneefällen kommen kann“, so der Experte. Mit dem Wetterumschwung sinken auch die Temperaturen. Statt der derzeit milden Werte werden in Österreich wieder durchschnittliche Tageswerte zwischen 6 und 10 Grad erwartet.

Schnee vor allem in alpinen Regionen

Die größten Chancen auf Schneefall sieht der Meteorologe derzeit im Bereich des Alpenhauptkamms. Besonders betroffen sein könnten Regionen wie das Mostviertel und das Salzkammergut. Dort könnte es laut Prognosen in mittleren Höhenlagen zwischen etwa 1.000 und 1.200 Metern wieder schneien. Für die tieferen Lagen besteht derzeit jedoch kaum Schneefallgefahr. Anders sieht die Lage im Süden Österreichs aus. Dort bleibt die Luft voraussichtlich deutlich milder, weshalb die Schneefallgrenze höher liegt. Niederschläge sind dennoch auch dort möglich, allerdings eher in Form von Regen. Insgesamt deutet derzeit vieles darauf hin, dass sich das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen wieder deutlich wechselhafter zeigt. Während diese Woche noch von ungewöhnlicher Wärme geprägt ist, könnte der Frühling schon bald eine kurze Pause einlegen.