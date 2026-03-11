Skip to content
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Tankvorgang sowie Euroscheine.
m „Krisenprofiteure“ zu stoppen, begrenzt die Regierung Preissprünge auf drei fixe Tage.
Österreich
11/03/2026
Neue Maßnahme

Tankstellen dürfen Preise nur mehr dreimal pro Woche erhöhen

Preiserhöhungen an Tankstellen sind künftig nur noch dreimal wöchentlich erlaubt. Die Bundesregierung zieht damit die Bremse bei den Treibstoffkosten.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(188 Wörter)

Die Bundesregierung setzt neue Maßnahmen gegen steigende Treibstoffpreise in Österreich. Künftig dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch dreimal pro Woche erhöhen – nämlich am Montag, Mittwoch und Freitag. Start ist am Montag. Preissenkungen bleiben hingegen, wie gehabt, jederzeit erlaubt.

Preissteigerungen werden eingeschränkt

Mit der neuen Regelung soll verhindert werden, dass Tankstellen ihre Preise mehrmals erhöhen. Bisher war es möglich, die Preise täglich um 12 Uhr zu erhöhen, während Senkungen jederzeit erlaubt waren.

Senkung der Spritsteuer?

Die Diskussion um Maßnahmen gegen hohe Spritpreise läuft bereits seit Tagen. Bundeskanzler Christian Stocker hatte zuvor am Montag wegen der aktuellen Entwicklung auf den Energiemärkten Entlastungen für Autofahrer ins Spiel gebracht. „Seit dem Ausbruch des Kriegs im Iran beobachten wir eine zunehmend angespannte und volatile Situation auf den internationalen Energiemärkten“, erklärte der Kanzler. Gleichzeitig betonte er: „Der Staat darf in einer solchen Situation nicht zum Krisenprofiteur werden.“ Stocker brachte bereits eine temporäre Senkung der Spritsteuern ins Gespräch – hierzu gibt es noch keine neuen Informationen.

