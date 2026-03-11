Dortmund-„Tatort“: Vorarlbergerin wird neue Kommissarin

Große Ehre für eine Österreicherin: Die gebürtige Vorarlbergerin Sophia Mercedes Burtscher übernimmt eine Hauptrolle im Dortmunder „Tatort“. Ab sofort ermittelt sie als Kommissarin Leo Sturm an der Seite von Jörg Hartmann.

Der WDR hat das neue Gesicht des Dortmunder Ermittler-Teams vorgestellt: Die in Bregenz geborene Schauspielerin Sophia Mercedes Burtscher tritt als Hauptkommissarin Leo Sturm ihren Dienst an, so der WDR in einer Aussendung. Damit spielt eine der spannendsten österreichischen Exporte der letzten Jahre künftig in der ersten Reihe des deutschen TV-Kultkrimis. Gemeinsam mit Peter Faber (Jörg Hartmann) und Ira Klasnić (Alessija Lause) wird sie die Mordkommission verstärken.

Von der „Jungen Burg“ in den Tatort-Olymp

Sophia Burtscher ist in der Branche längst keine Unbekannte mehr. Ihren Weg begann die 1990 geborene Bregenzerin nach dem Studium in Wien und am renommierten Mozarteum in Salzburg. Bevor sie den Sprung ins Fernsehen schaffte, glänzte sie jahrelang als festes Ensemblemitglied am Schauspiel Köln und wurde mehrfach als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert. International bekannt wurde sie zuletzt durch ihre Hauptrolle in der Netflix-Serie „King of Stonks“.

Einstand mit Geheimnissen: „Blut und Wasser“

Ihr Debüt gibt die Österreicherin im Kammerspiel „Blut und Wasser“ (Arbeitstitel). Die Dreharbeiten in Dortmund und Köln laufen derzeit auf Hochtouren und dauern noch bis zum 20. März 2026 an. Burtscher bringt dabei eine ganz eigene Note in das oft düstere Dortmunder Team ein. Über ihre neue Rolle sagt die Vorarlbergerin: „Es ist eine große Ehre für mich, Teil des Dortmunder Tatorts zu sein. Meine Rolle Leo Sturm hat einige Geheimnisse im Gepäck und ist eine außergewöhnlich scharfsinnige Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert