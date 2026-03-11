Autistisches Kind falsch eingestuft: Familie erhält nach Klage Recht

Eine Familie aus dem Bezirk Ried kämpfte monatelang um die richtige Einstufung beim Pflegegeld für ihr autistisches Kind. Mit Unterstützung der Arbeiterkammer Oberösterreich wurde der Fall neu geprüft, mit einem Erfolg.

Für ihr autistisches Kind erhielt eine Familie zunächst Pflegegeld der Stufe 1. Doch der tatsächliche Betreuungsbedarf war deutlich höher. Das Kind benötigt rund um die Uhr Unterstützung und Betreuung. Da die Familie die Einstufung als nicht ausreichend empfand, wandte sie sich an die Arbeiterkammer Ried und bat um Unterstützung.

Klage gegen den ursprünglichen Bescheid

Die Arbeiterkammer prüfte den Fall und entschied sich, gegen den Pflegegeldbescheid zu klagen. Ziel war eine realistische Einschätzung des tatsächlichen Pflegeaufwands. Im Zuge des Verfahrens beauftragte das Sozialgericht einen unabhängigen Sachverständigen, der den Betreuungsbedarf erneut genau untersuchte. Das neue Gutachten brachte schließlich Klarheit. Der Sachverständige stellte fest, dass der monatliche Pflegeaufwand mehr als 180 Stunden beträgt. Damit liegt der tatsächliche Betreuungsbedarf weit über der ursprünglichen Einstufung. Das Gericht erkannte schließlich an, dass der Familie Pflegegeld der Stufe 6 zusteht, statt der zuvor gewährten Stufe 1.

Große Entlastung für die Familie

Für die Familie bedeutet die Entscheidung eine spürbare finanzielle Entlastung und vor allem eine Anerkennung der täglichen Herausforderungen, die mit der Betreuung eines Kindes mit Autismus verbunden sind. Die Arbeiterkammer betont, dass Betroffene ihre Pflegegeld-Einstufung genau prüfen sollten. Gerade bei komplexen Betreuungsbedürfnissen könne es vorkommen, dass der tatsächliche Pflegeaufwand zunächst unterschätzt wird.