„Drei-Tage-Regel“ gegen Teuerung – das sind die Reaktionen

Ab Montag dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch montags, mittwochs und freitags erhöhen. Die Regierung will so extreme Preissprünge dämpfen. Doch das sagen die Verbände dazu.

Die Bundesregierung hat im Ministerrat Maßnahmen gegen die steigenden Treibstoffpreise beschlossen. Während die SPÖ in einer aktuellen Aussendung von einer „Marktordnung“ spricht, hagelt es vonseiten der Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ sowie von Arbeitnehmervertretern heftige Kritik. Die Wirksamkeit der „Drei-Tage-Regel“ wird stark angezweifelt.

Neue Regeln an den Zapfsäulen

Ab kommendem Montag tritt eine Änderung der Spritpreisverordnung in Kraft. Tankstellen dürfen ihre Preise künftig nur noch dreimal pro Woche – jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag – anheben. Preissenkungen bleiben hingegen weiterhin jederzeit erlaubt. 5 Minuten hat berichtet: Tankstellen dürfen Preise nur mehr dreimal pro Woche erhöhen. Laut SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim soll dies verhindern, dass extreme Preissprünge beim Rohöl sofort an die Konsumenten weitergegeben werden. Zudem wurde die Freigabe staatlicher Erdölreserven beschlossen, um das Angebot zu stützen und Preise zu dämpfen.

Kritik der Autofahrerclubs: „Schuss nach hinten“

Sowohl der ARBÖ als auch der ÖAMTC zeigen sich enttäuscht.

ARBÖ: Generalsekretär Gerald Kumnig befürchtet, dass die Maßnahme die Kosten für Autofahrer nicht senken wird. Er warnt davor, dass Tankstellen nun auch Preissenkungen seltener weitergeben könnten, um sich Spielraum für die beschränkten Erhöhungstage zu lassen. Kumnig fordert stattdessen ein Aussetzen der CO2-Bepreisung oder der Mineralölsteuer, so in einer aktuellen Aussendung.

Arbeitnehmervertreter fordern härtere Eingriffe

Auch die Arbeiterkammer (AK) und die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) sehen in dem Beschluss lediglich einen „ersten Schritt“.

Arbeiterkammer: Tobias Schweitzer (AK Wien) bezeichnet die aktuellen Spritpreise als „ungerechtfertigt“ und wirft den Ölkonzernen vor, ihre Gewinnmargen auf Kosten der Pendler zu erhöhen. Die AK fordert eine Begrenzung dieser Margen nach kroatischem Vorbild sowie eine Reform des Preisgesetzes mit einer Beweislastumkehr für Unternehmen, so in einer aktuellen Aussendung.

Kärntner Wirtschaft: „Steuern senken statt Preise regulieren“

WK-Präsident Jürgen Mandl erteilte staatlichen Preiseingriffen eine klare Absage. Er betont, dass mehr als die Hälfte des Preises an der Zapfsäule aus staatlichen Steuern und Abgaben besteht. Die Wirtschaftskammer Kärnten fordert eine Absenkung der Mineralölsteuer auf das EU-Mindestniveau. Besonders für Transport, Handwerk und Tourismus sei Mobilität eine Grundvoraussetzung, weshalb hohe Kosten den Standort gefährden. Da der Staat bei steigenden Preisen automatisch mehr einnimmt, müssten diese Mittel an Wirtschaft und Bevölkerung zurückgegeben werden, so in einer aktuellen Aussendung.

Politische Einordnung und Ausblick

Für die SPÖ ist das Paket ein Erfolg im Kampf gegen die Teuerung. Klaus Seltenheim betont, dass ein Gesetzespaket erarbeitet wird, das künftig rasche Eingriffe bei den Treibstoffpreisen ermöglicht und sicherstellt, dass staatliche Mehreinnahmen aus Krisenfällen direkt über Steuersenkungen an die Autofahrer zurückgegeben werden.

