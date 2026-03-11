Führerschein futsch: Drogenlenker und Alko-Fahrer gestoppt

Die Polizei hat am Dienstagabend, 10. März 2026, zwei alkoholisierte bzw. unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer im Pinzgau und im Thalgau aus dem Verkehr gezogen.

Bei Verkehrskontrollen in Hollersbach und Thalgau zog die Polizei zwei berauschte Lenker aus dem Verkehr.

In Hollersbach im Pinzgau hielten Polizisten am Abend einen 36-jährigen Autofahrer aus dem Pinzgau an. Ein Drogentest bei der Kontrolle verlief positiv auf Amphetamine. Später kontrollierten Beamte im Gemeindegebiet von Thalgau einen 35-jährigen Pkw-Lenker aus dem Tennengau. Ein Alkotest ergab 1,08 Promille.

Führerscheine abgenommen

Beiden Männern wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem durften sie nicht mehr weiterfahren. Anzeigen wurden erstattet.