Pleite: Vorarlberger Immobilien-Firma wird saniert

Über das Vermögen der Infinity Immobilien GmbH mit Sitz in Lauterach (Vorarlberg) wurde am Mittwoch, 11. März 2026 am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen hat diesen Schritt über einen Eigenantrag eingeleitet. Von dem Verfahren ist derzeit ein Dienstnehmer betroffen. Das geht aus einer Aussendung vom KSV1870 hervor.

Marktdruck und Liquiditätsengpässe

Als Hauptursachen für die wirtschaftliche Schieflage führt das Unternehmen massive Veränderungen am Immobilienmarkt an. Laut Angaben der Schuldnerin stehe der Betrieb bereits seit August 2022 unter strukturellem Marktdruck, der durch den sogenannten „Zinsschock“, die allgemeine Finanzierungskrise sowie eine Explosion der Baukosten ausgelöst wurde, so laut dem KSV1870. Diese Faktoren führten in Kombination mit einem Rückzug der Käufer zu verzögerten Verkäufen und sinkenden Erlösen, was letztlich in einem Mangel an Liquidität mündete.

Finanzielle Lage und Sanierungsplan

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Diesen stehen Aktiva in Form von Immobilienwerten in der Höhe von etwa 2,4 Millionen Euro gegenüber. Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, wurde den Gläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten, die innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Plans gezahlt werden soll. Die Finanzierung soll laut KSV1870 durch den Einstieg eines Investors erfolgen.