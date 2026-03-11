Iran-Krieg: Über 1.300 Österreicher aus Krisenregion ausgereist

Nach über 1.300 unterstützten Ausreisen bleibt der Krisenstab im Außenministerium aktiv. Reisewarnungen für Israel, Iran und Nachbarstaaten bleiben weiterhin aufrecht.

Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten beobachtet weiterhin die angespannte Lage im Nahen Osten. Seit 28. Februar tagt im Außenministerium täglich ein Krisenstab, der die Situation bewertet und mögliche Ausreisen für Österreicher organisiert. „Die oberste Priorität des BMEIA ist die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher“, heißt es aus dem Ministerium in einer aktuellen Aussendung.

Lage in der Region bleibt gefährlich

Nach Angaben des Außenministeriums kommt es in der Region weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen. Reisende sollen daher unbedingt die Anweisungen der lokalen Behörden befolgen. Für mehrere Länder gelten weiterhin Reisewarnungen, darunter Iran, Israel, Irak, Syrien, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Für Oman und Saudi-Arabien gilt weiterhin Sicherheitsstufe 3 (hohes Sicherheitsrisiko).

Wieder mehr Linienflüge

Mittlerweile gibt es wieder mehr Linienflüge nach Europa und Österreich. So fliegt etwa Emirates täglich von Dubai nach Wien. Auch Qatar Airways hat den Flugverkehr in einige europäische Hauptstädte wieder aufgenommen. Betroffene Reisende sollen sich direkt an ihre Fluglinien oder Reiseveranstalter wenden.

Über 1.300 Ausreisen unterstützt

Das Außenministerium hat bisher zahlreiche Österreicher bei der Heimreise unterstützt.

„Dem Team BMEIA ist es gelungen, mehr als 1.300 Ausreisen mit Bussen und gecharterten Flugzeugen zu unterstützen“, heißt es in der Aussendung. Insgesamt wurden vier Rückholflüge organisiert, vor allem für Menschen mit besonderen Bedürfnissen wie Schwangere, Familien mit kleinen Kindern oder kranke Personen. „Wir haben über 800 Personen mit gecharterten Flugzeugen aus dem Oman, aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgeholt.“ Weitere über 120 Österreicher konnten mit Unterstützung von europäischen Partnern sowie Unternehmen wie Austrian Airlines und OMV ausreisen.

Österreich organisierte früh Evakuierungen

Laut Außenministerium gehörte Österreich zu den ersten europäischen Ländern, die unterstützte Ausreisen organisiert haben: „Österreich war das erste Land, das eine unterstützte Ausreise mit einem Flieger der AUA am 1.3. aus dem Oman für Menschen mit besonderen Bedürfnissen organisierte.“ Auch Busreisen aus Doha nach Saudi-Arabien sowie ein Evakuierungsflug von dort wurden laut Ministerium als erstes europäisches Angebot organisiert.

Tausende Österreicher betreut

Die österreichischen Botschaften in der Region sowie das Bürgerservice des Ministeriums haben bisher 130 Informationsaussendungen verschickt und rund 5.650 Österreicher individuell betreut. Darunter waren auch besonders schwierige Fälle, etwa ein krebskranker Staatsbürger oder ein Österreicher mit Trümmerbruch, die bei der Ausreise unterstützt wurden.

Registrierung empfohlen

Das Außenministerium ruft weiterhin alle Österreicher in der Region auf, sich auf reiseregistrierung.at einzutragen und regelmäßig Informationen zu verfolgen. Der Krisenstab bleibt weiterhin aktiv. Auch die Notfallnummer +43 1 90115 4411 ist rund um die Uhr erreichbar.