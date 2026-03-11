Österreich gibt 325.000 Tonnen Rohöl aus der Staatsreserve frei. Gemeinsam mit der IEA soll so der 30-prozentige Preisanstieg beim Öl gestoppt werden.

Die Bundesregierung reagiert auf die massive Preisvolatilität infolge des Nahost-Konflikts. Neben neuen Preisregeln an den Tankstellen beteiligt sich Österreich an einer internationalen Koordinierung der Internationalen Energieagentur (IEA) und gibt 325.000 Tonnen Rohöl frei. Zu den neuen Preisregeln wurde bereits von mehreren Verbänden eine Redaktion geäußert. 5 Minuten hat berichtet: „Drei-Tage-Regel“ gegen Teuerung – das sind die Reaktionen.

Sofortpaket gegen Preissprünge

Um Pendler und Unternehmen zu entlasten, setzt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer auf eine Doppelstrategie: Tägliche Preiserhöhungen an Zapfsäulen werden untersagt – 5 Minuten hat berichtet (Tankstellen dürfen Preise nur mehr dreimal pro Woche erhöhen) – während gleichzeitig die staatliche Ölreserve angezapft wird. „Wir sorgen für mehr Preisstabilität, ohne die Versorgungssicherheit aus den Augen zu verlieren“, so der Minister. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ergänzt, dass dies ein klares Signal gegen Spekulation sei, insbesondere da die Blockade der Straße von Hormus den Weltmarktpreis bereits um rund 30 Prozent nach oben getrieben hat.

Die Eckpunkte der Freigabe

Österreich schließt sich einer „Collective Action“ der IEA an, bei der weltweit 400 Millionen Barrel mobilisiert werden.

Menge: Österreich gibt 325.000 Tonnen Rohöl frei.

Die Menge entspricht rund 12 Prozent des österreichischen Marktbedarfs über einen Zeitraum von drei Monaten.

Zeitplan: Die Marktführung muss innerhalb von 90 Tagen erfolgen.

Ablauf und Versorgungssicherheit

Der Prozess erfolgt streng nach dem Energielenkungsgesetz. Nachdem der Wirtschaftsminister eine Verordnung erlässt, müssen der Energielenkungsbeirat angehört und der Hauptausschuss des Nationalrates (mit Zweidrittelmehrheit) zustimmen. Anschließend stellt die Erdöllagergesellschaft (ELG) das Rohöl bereit, welches in der OMV-Raffinerie Schwechat zu Diesel und Benzin verarbeitet wird.

Hintergrund: Das Sicherheitsnetz

Österreich ist gesetzlich verpflichtet, Reserven im Ausmaß von 90 Tagen der Nettoimporte zu halten. Diese bestehen zu 45 Prozent aus Rohöl und zu 55 Prozent aus Fertigprodukten. Da die Freigabe zu aktuellen Marktpreisen erfolgt, entstehen dem Staat dadurch keine unmittelbaren Kosten.