Nationalrat fixiert Budget-Fahrplan – das sind die Termine

Von der Budgetrede am 10. Juni bis zum Beschluss am 10. Juli: Der Nationalrat hat den Fahrplan für das Doppelbudget 2027/28 fixiert.

In der Präsidiale des Nationalrats wurde per Rundlaufbeschluss der detaillierte Ablauf für die Beratungen zum Doppelbudget 2027/28 festgelegt. Zwischen dem 10. Juni und dem 10. Juli 2026 steht das Parlament ganz im Zeichen der Staatsfinanzen. Das geht aus einer Aussendung der Parlamentsdirektion hervor.

Der Auftakt: Die Budgetrede

Den Startschuss setzt Finanzminister Markus Marterbauer am 10. Juni 2026 mit seiner Budgetrede. Es ist der Moment, in dem die Regierung ihre finanziellen Prioritäten für die Jahre 2027 und 2028 offenlegt. Bereits einen Tag später, am 11. Juni, folgt die Erste Lesung im Nationalrat, bevor die Entwürfe in die detaillierte Ausschussphase wandern.

Der Marathon im Budgetausschuss

Vom 26. Juni bis zum 3. Juli wird das Budget im Ausschuss gewissermaßen „seziert“. Den Beginn macht traditionell ein Expertenhearing. Danach werden die einzelnen Ressorts (Untergliederungen) nach einem strengen Zeitplan debattiert:

29. Juni: Fokus auf die obersten Organe (Präsidentschaftskanzlei, Parlament, VfGH) und das Bundeskanzleramt.

Fokus auf die obersten Organe (Präsidentschaftskanzlei, Parlament, VfGH) und das Bundeskanzleramt. 30. Juni: Sicherheit und Bildung (Inneres, Frauen, Wissenschaft).

Sicherheit und Bildung (Inneres, Frauen, Wissenschaft). 1. Juli: Zukunftsthemen wie Mobilität, Umwelt, Klima und Landwirtschaft.

Zukunftsthemen wie Mobilität, Umwelt, Klima und Landwirtschaft. 2. Juli: Das soziale Netz (Gesundheit, Soziales, Pensionen, Arbeit) sowie die Justiz.

Das soziale Netz (Gesundheit, Soziales, Pensionen, Arbeit) sowie die Justiz. 3. Juli: Das große Finale mit den Themen Kunst, Kultur, Militär und den Finanzen selbst.

Das Finale: Drei Tage Plenardebatte

Den Abschluss bilden die Sitzungen vom 8. bis 10. Juli. In diesen drei Tagen wird das Budgetbegleitgesetz diskutiert und die Generaldebatte geführt. Am Abend des 10. Juli soll der endgültige Beschluss des Doppelbudgets erfolgen. Eine Besonderheit: Während das Budgetbegleitgesetz noch den Bundesrat passieren muss, sind die Bundesfinanzgesetze (das eigentliche Budget) mit dem Beschluss im Nationalrat fixiert.

Der Budget-Kalender 2026 im Überblick