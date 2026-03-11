Schwere Verletzung nach Skiunfall – Fahndung nach Flüchtigen

Eine 67-jährige Frau aus Linz ist bei einem Skiunfall im Skigebiet von Bad Hofgastein schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Der Unfall passierte am 5. März gegen 10.30 Uhr im Skigebiet Schlossalm. Die Linzerin fuhr auf Skiern die Abfahrt H4 talwärts, als sie kurz vor einem Speicherteich von hinten von einem unbekannten Wintersportler gerammt wurde. Ob es sich bei dem Mann um einen Skifahrer oder Snowboarder handelte, ist laut Polizei nicht bekannt.

Frau schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß stürzte die 67-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher fuhr danach weiter. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Wintersportler geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Hofgastein unter 059 133 5142 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.