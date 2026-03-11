Mann lag regungslos auf der Piste: Tiroler Polizei sucht Zeugen

Heute entdeckte plötzlich ein 21-Jähriger eine Person, die auf der Piste am Kaunertaler Gletscher lag. Sie bewegte sich nicht mehr. Sofort setzte er die Rettungskette in Gang. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Aufgrund eines Mannes, der heute am Kaunertaler Gletscher regungslos auf der Piste lag, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Am heutigen Mittwoch, dem 11. März 2026, fuhr ein 21-jähriger lettischer Wintersportler im Skigebiet Kaunertaler Gletscher gegen 13.50 Uhr die schwach frequentierte blaue Piste Nummer 15 hinunter. „Auf einer Seehöhe von circa 2.815 Metern, etwas unterhalb des Fernerlifts, bemerkte er eine bislang unbekannte männliche Person, die regungslos auf der Piste lag“, teilt die Tiroler Polizei mit.

21-Jähriger rief sofort Rettung

Die Skiausrüstung des Mannes war in einem größeren Radius verstreut. Der 21-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Verletzte war nicht ansprechbar und wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert, heißt es weiter.

Zeugenaufruf

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen männlichen Skifahrer im Alter von circa 65 bis 70 Jahren mit grauen Haaren. Er trug einen schwarzen Helm und war mit einer blauen Jacke, einer schwarzen Hose und einem Halstuch mit der Aufschrift „Kaunertaler Gletscher“ bekleidet. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Person des Verunfallten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ischgl unter der Telefonnummer 059133 7142 in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 18:06 Uhr aktualisiert