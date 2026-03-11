Snowboard-Unfall im Hochzillertal: 35-Jähriger stirbt im Spital

Nach einem schweren Sturz im Schigebiet Hochzillertal in Aschau (Tirol) ist ein 35-jähriger Snowboarder aus Italien verstorben. Der Mann hatte sich bei einem Unfall auf einer roten Piste schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Der 35-jährige Snowboarder stürzte auf der roten Piste Nr. 11 im Schigebiet Hochzillertal schwer und erlag wenige Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der 35-jährige Snowboarder stürzte auf der roten Piste Nr. 11 im Schigebiet Hochzillertal schwer und erlag wenige Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am 4. März 2026 gegen 13.30 Uhr im Schigebiet Hochzillertal in Aschau. Ein 35-jähriger Italiener war mit seinem Snowboard auf der roten Piste Nr. 11 unterwegs. Dabei kam der Wintersportler laut Polizei selbstverschuldet zu Sturz.

Durch den Aufprall erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen.

Rettung per Hubschrauber

Unmittelbar nach dem Unfall wurde der Verletzte von der Pistenrettung erstversorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde rasch ein Rettungshubschrauber angefordert. Der 35-Jährige wurde anschließend in die Klinik Innsbruck geflogen. Dort übernahmen Ärzte die weitere medizinische Behandlung. Wenige Tage nach dem Unfall kam schließlich die traurige Nachricht. „Der 35-Jährige ist am 7. März 2026 in der Klinik Innsbruck verstorben“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol.