Lotto-Ziehung am 11. März: Diese Zahlen sind 7,7 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 11. März 2026, ist es um den ersten Sechsfachjackpot des Jahres und nicht weniger als 7,7 Millionen Euro im Topf gegangen. Wir haben hier die gezogenen Zahlen für euch.

Ralph Huber-Blechinger hat die Lotto-Ziehung am Mittwoch, 11. März 2026, moderiert und die Zahlen präsentiert.

Sechs Runden hintereinander hatte niemand die „sechs Richtigen“ am Lotto-Schein. Daher geht es nach zwei Fünffachjackpots nun sogar um den ersten Sechsfachjackpot des Jahres 2026. Davon hat es bisher in der Lotto-Geschichte schon 19 gegeben, sieben dieser 19 wurden dann auch zum Siebenfachjackpot, wie die „Österreichischen Lotterien“ erklären. Die letzten beiden Lotto-Sechser datieren übrigens vom 4. und 20. Februar. Wir haben folgend nun jedenfalls die gezogenen Zahlen für euch.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 11. März 2026, gezogen: Lotto : 4, 14, 18, 25, 27, 35; Zusatzzahl: 29

: 4, 14, 18, 25, 27, 35; Zusatzzahl: 29 LottoPlus : 7, 8, 13, 15, 30, 35

: 7, 8, 13, 15, 30, 35 Joker: 0, 3, 9, 0, 3, 1 alle Angaben ohne Gewähr

Lotto-Ziehung vom Sonntag bringt Joker-Spieler viel Geld

Bei der Lotto-Ziehung vom Sonntag, 8. März 2026, hatte nicht nur die Lotto- sondern auch die LottoPlus-Ziehung keinen Gewinner im ersten Rang zu bieten. Immerhin fünf Personen hatten fünf Richtige und noch die Zusatzzahl am Schein. Für sie alle – drei Steirer, ein Burgenländer, ein Niederösterreicher – gibt es nun jeweils mehr als 27.000 Euro. Der Großgewinner war schließlich ein Joker-Spieler, der auf seinem via win2day gespielten Schein das „Ja“ angekreuzt und die sechs richtigen Zahlen drauf hatte. Er oder sie gewinnt rund 247.000 Euro.