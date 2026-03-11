59-Jähriger stürzt bei Arbeit von LKW und verliert Bewusstsein

Im Bezirk Linz-Land ist am Mittwochnachmittag ein 59-Jähriger bei einem Arbeitsunfall schwer gestürzt. Der Mann fiel beim Beladen seines LKW auf den Asphalt und verlor kurz das Bewusstsein.

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach ist am Mittwoch, dem 11. März 2026, gegen 15.30 Uhr bei einer Firma im Bezirk Linz-Land mit Arbeiten beschäftigt. Der Mann belud seinen LKW mit Betonplatten. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall, der schließlich einen Rettungshubschrauber-Einsatz auslöste.

Von Ladefläche gestürzt

Um die gestapelten Betonplatten zu sichern, stellte sich der 59-Jährige auf die äußere Kante der Ladefläche seines LKW. Dort hielt er sich an den Verstrebungen fest und versuchte, die Platten durch Rüttelbewegungen in die richtige Position zu bringen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann dabei plötzlich den Halt. Er stürzte aus etwa einem Meter Höhe rücklings auf den Asphalt und verlor durch den Aufprall das Bewusstsein.

Kollegin alarmierte Hilfe

Eine LKW-Fahrerin, die in unmittelbarer Nähe arbeitete, bemerkte den Unfall. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang. Gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern leistete sie Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits wieder bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung wurde der 59-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.