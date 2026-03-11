Sechsfachjackpot geknackt: Lotto-Spieler räumt 7,7 Millionen Euro ab

Ein wahrer Geldregen geht über einem Österreicher am heutigen Mittwoch, 11. März 2026, nieder. Der Sechsfachjackpot bei der Lotto-Ziehung wurde geknackt, ein Spielteilnehmer gewinnt 7,7 Millionen Euro.

Die Lotto-Ziehung am Mittwoch, 11. März 2026, hat einem Österreicher das große Geldglück gebracht. Exakt 7.712.071,80 Euro waren die Zahlen 4, 14, 18, 25, 27 und 35 für ihn oder sie wert, wie man auf der Seite der „Österreichischen Lotterien“ bereits nachlesen kann. Der erste Sechsfachjackpot des Jahres 2026 endete nämlich mit einem Sologewinn. Noch ist jedenfalls unklar, woher der glückliche Gewinner genau ist. Die vergangenen Sechser waren generell allesamt große Gewinne, wurden zuletzt doch zwei Fünffachjackpots Anfang und Mitte Februar geknackt. Folgend findet ihr die Zahlen der Mittwochsziehung.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 11. März 2026, gezogen: Lotto : 4, 14, 18, 25, 27, 35; Zusatzzahl: 29

: 4, 14, 18, 25, 27, 35; Zusatzzahl: 29 LottoPlus : 7, 8, 13, 15, 30, 35

: 7, 8, 13, 15, 30, 35 Joker: 0, 3, 9, 0, 3, 1 alle Angaben ohne Gewähr

Lotto-Ziehung bringt vier Fünfer mit Zusatzzahl

Vier Österreicher waren knapp dran, ihnen fehlte aber genau eine Zahl. Dafür hatten sie alle die richtige Zusatzzahl am Schein und haben so jeweils etwas mehr als 55.000 Euro gewonnen. Damit aber nicht genug, war die Ziehung am Mittwoch eine, die sehr viele sehr hohe Gewinne mit sich brachte.

Sechser auch bei LottoPlus und beim Joker

Neben dem Lotto-Sechser wurden nämlich auch die ersten Gewinnränge bei LottoPlus und beim Joker geknackt. Bei LottoPlus war es ebenfalls ein Sologewinn, dieser ist mehr als 465.000 Euro wert. Beim Joker teilen sich den Gewinn von mehr als 300.000 Euro zwei Teilnehmer. Sie beide bekommen jeweils mehr als 157.000 Euro jetzt aufs Konto.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 19:59 Uhr aktualisiert