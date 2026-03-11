Donnerstag: Bis zu 17 Grad trotz Wolken und Schauer in Österreich

Trotz vieler Wolken bleibt es mit bis zu 17 Grad mild. Vor allem am Nachmittag lockert es im Westen wieder auf.

Der Donnerstag präsentiert sich in ganz Österreich unbeständig, da eine „atlantische Störungszone in abgeschwächter Form langsam über Österreich hinweg“ zieht. Laut GeoSphere Austria müssen wir uns auf einen wechselhaften Mix aus Wolken, Regen und sonnigen Fenstern einstellen.

Vormittags nass, nachmittags freundlicher

Vor allem in der ersten Tageshälfte dominieren dichte Wolken das Bild. Besonders „entlang der Alpennordseite und im Nordwesten“ ist mit Regen und Regenschauern zu rechnen. „Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1300 bis 1800 m“. Im Tagesverlauf entspannt sich die Lage jedoch deutlich:

Nachmittag: Im Westen und im östlichen Flachland reißt die Bewölkung wieder auf, die Sonne kommt zum Vorschein.

Süden: Hier bleibt es länger unbeständig, am Nachmittag sind in Unterkärnten und dem Südburgenland noch „ein paar mitunter kräftigere Schauer“ möglich.

Milde Temperaturen trotz Wind

Der Wind dreht auf West bis Nordwest und kann „im Donauraum kann er vorübergehend recht lebhaft werden“. Davon abgesehen bleibt es mild: Während die Frühtemperaturen zwischen minus 2 und plus 7 Grad liegen, klettert das Quecksilber am Nachmittag auf „Tageshöchsttemperaturen von 8 bis 17 Grad“.

Unbeständigkeit in den Bergen

Auch auf den Gipfeln herrscht „unbeständiges Bergwetter“. Während der Vormittag am Alpenhauptkamm oft neblig und verschneit ist, lockert es am Nachmittag von Westen her zunehmend auf. In 2000 Metern Seehöhe werden Temperaturen um -2 Grad erwartet.