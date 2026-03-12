25-Jähriger tot: Motorradlenker bei Kollision mit PKW verstorben

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B165 Gerlosstraße in Bramberg am Wildkogel ist am Mittwochabend ein 25-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker wurde verletzt.

Gegen 17.30 Uhr kam es am 11. März auf der B165 Gerlos Bundesstraße im Gemeindegebiet von Bramberg am Wildkogel (Salzburg) zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Dabei kollidierten ein 25-jähriger Motorradlenker und ein 18-jähriger Pkw Lenker aus bislang unbekannter Ursache, wobei der 25-jähriger Pinzgauer tödliche Verletzungen erlitt. Der Pkw Lenker zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein mit dem 18-jährigen Pinzgauer durchgeführter Alkotest sowie ein Drogen Schnelltest verliefen negativ. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.